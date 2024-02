Tomasz Komenda nie żyje. Mężczyznę poznała cała Polska po tym, jak okazało się, że odsiedział w więzieniu 18 lat za zbrodnię, której nie popełnił. Komendę niesłusznie skazano za zabójstwo i zgwałcenie 15-latki w Miłoszycach w noc sylwestrową 1996/1997. W 2018 roku został przez sąd penitencjarny przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu warunkowo zwolniony z odbywania kary i wyszedł na wolność.

Tomasz Komenda zmarł w wieku 46 lat / Jan Bielecki / East News

W wieku 47 lat zmarł Tomasz Komenda. Mężczyzna od miesięcy zmagał się z chorobą nowotworową. Informację o jego śmierci podały TVN oraz Onet. Polskiej Agencji Prasowej potwierdził ją pełnomocnik Tomasza Komendy prof. Zbigniew Ćwiąkalski.

Historia, która skupiła uwagę całej Polski

Tomasz Komenda w 2004 r. został prawomocnie skazany na 25 lat więzienia za zabójstwo i zgwałcenie 15-latki, odsiadywał wyrok w Zakładzie Karnym w Strzelinie. Zbrodnia, za którą odsiadywał wyrok, wydarzyła się w noc sylwestrową 1996/1997 w Miłoszycach. Były trzy niby mocne dowody: odcisk szczęki na piersi zabitej dziewczyny, badanie śladów zapachowych i badanie czapki, gdzie miał być włos Tomasza Komendy. Wszystkie były całkowicie błędne - mówił w 2018 roku w Popołudniowej rozmowie w RMF FM adwokat Tomasza Komendy mec. Zbigniew Ćwiąkalski.

Komenda w więzieniu spędził 18 lat. Jak sam mówił, to był bardzo ciężki okres - trzykrotnie próbował odebrać sobie życie.

Przez pierwsze widzenia tylko ryczeliśmy. Mówił: "Za co mamusiu? Rób wszystko, żebym wyszedł". Później nie rozmawialiśmy o tym, co się dzieje w więzieniu. Mówiłam mu, co u nas w domu, co się dzieje na świecie. Pamiętam, jak pokazałam mu banknot 500 zł. Zapytał: mamusiu, powiedz mi, to dużo czy mało? - mówiła w wywiadzie dla Onetu matka Komendy, Teresa Klemeńska.

Adwokat Komendy opowiadał, że jego klient był bity przez współwięźniów na spacerniaku, a służba więzienna odwracała głowę i udawała, że nie widzi.

W połowie marca 2018 roku został przez sąd penitencjarny przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu warunkowo zwolniony z odbywania kary i wyszedł na wolność po 18 latach. Według prokuratury - która zgromadziła nowe dowody w tej sprawie - mężczyzna nie popełnił zbrodni, za którą został skazany. 16 maja 2018 doszło przełomu - Sąd Najwyższy uniewinnił Tomasza Komendę.

Trzy lata później sąd w Opolu przyznał Komendzie 12 mln zł zadośćuczynienia oraz 811 533 zł odszkodowania. Żadne pieniądze nie wynagrodzą mi tych 18 lat - mówił wówczas Komenda.

Trudny powrót na wolność

Życie na wolności nie było jednak łatwe. Matka Komendy opowiadała, że jej syn pytał o wszystko, nawet czy może sobie zrobić herbatę. To było już chore, ja tego psychicznie nie wytrzymywałam. Mówiłam mu: ty o nic nie pytaj, bo ty po prostu wróciłeś do domu. Jak na początku Tomek wychodził do sklepu, to patrzyłam przez okno, czy nikt go nie zaczepia - zdradziła.

Na podstawie historii Tomasza Komendy powstał film "25 lat niewinności. Sprawa Tomasza Komendy". Po premierze w sali kinowej Komenda oświadczył się swojej partnerce, którą poznał na serwisie randkowym. W 2020 roku para doczekała się syna Filipa; dwa lata później się rozstała.

W 2023 roku w rozmowie z Ewą Wilczyńską z "Gazety Wyborczej" Tomasz Komenda potwierdził, że zmagał się z nowotworem. Leczę się, jestem na chemii, włosy już mi odrosły. Żyję z tym, że był rak, teraz nie ma, ale nie wiadomo, czy znowu nie wróci. Do operacji się nie nadawał. Ciężko mam, ciekawe, kiedy zrzucę w końcu ten krzyż, już należałoby mi się trochę spokoju - mówił.

Nikt nie odpowie za niesłuszne skazanie Komendy

W styczniu Prokuratura Okręgowa w Łodzi umorzyła śledztwo w sprawie nieprawidłowości w postępowaniu przeciwko Tomaszowi Komendzie. W łódzkim śledztwie prokuratorzy ustalali m.in., czy nie dochodziło do tworzenia fałszywych dowodów, które ukierunkowywałyby postępowanie przeciwko osobie niewinnej, bądź zatajania dowodów niewinności. Sprawa była badana także pod kątem ewentualnego poplecznictwa i bezprawnego pozbawienia mężczyzny wolności.

W opinii łódzkiej prokuratury, śledczy oraz sędziowie i ławnicy po kolei opierali się na ustaleniach biegłych, nie mając świadomości, że ich opinie dotyczących śladów uzębienia i śladów zapachowych z miejsca zbrodni zawierają błędy.