To był najbardziej poruszający symbol września 1939. Słowa tej pieśni zna chyba każdy Polak

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1 września to nie tylko sygnał dla uczniów szkół podstawowych i średnich, że czas wakacji minął i czas wrócić do szkoły. To także dzień, który przypomina nam, Polakom, o jednym z najtragiczniejszych doświadczeń w dziejach naszego narodu - ataku nazistowskich Niemiec na Polskę. Jedną z najczęściej śpiewanych pieśni tego dnia są bez wątpienia jest „Dnia pierwszego roku pamiętnego”.

Utwór, który przypomina Warszawiakom o dramatycznych wydarzenia września 1939 roku, powstał właśnie w pierwszych dniach niemieckiej inwazji na Polskę. Słowa do ballady Dnia pierwszego września (Pieśń o biednej Warszawie) napisała Julia Ryczer. Prawdopodobnie po tym, jak w nalocie bombowym na Warszawę zginęła jej córka.

Melodia tej ballady oparta jest na motywach dawnych pieśni dziadowskich, śpiewanych przez wędrownych żebraków i śpiewaków podwórzowych. Szalenie istotne jest znaczenie tego utworu, który w świadomości Warszawiaków przetrwało do dzisiaj.

Dnia pierwszego września... w czasie okupacji niemieckiej krążyło ustnie w Warszawie, dodając mieszkańcom otuchy i opisując zniszczenia stolicy. Ogromną popularność zyskała po wojnie dzięki kultowemu filmowi „Zakazane piosenki”.

Publikujemy całą treść tej ponadczasowej ballady:

Dnia pierwszego września, roku pamiętnego

Wróg napadł na Polskę z kraju sąsiedniego

Najwięcej się uwziął na naszą Warszawę

Warszawo kochana tyś jest miasto krwawe Kiedyś byłaś piękna bogata wspaniała

Teraz tylko kupa gruzów pozostała

Domy popalone, szpitale zburzone

Gdzie się mają podziać ludzie poranione Lecą bomby z nieba brak jest ludziom chleba

Nie tylko od bomby umrzeć będzie trzeba

Gdy biedna Warszawa w gruzach pozostała

To biedna Warszawa poddać się musiała I tak się broniła całe trzy tygodnie

Jeszcze Pan Bóg pomści taką straszną zbrodnie

1 września mija 87 lat do ataku III Rzeszy na Polskę. Tego dnia odbędą się uroczystości upamiętniające tamte dramatyczne wydarzenia, z udziałem m.in. polskich władz.