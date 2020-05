Rada Ministrów zrezygnowała z zamiaru zapewnienia sobie prawa do redukcji zatrudnienia i płac w całym sektorze finansów publicznych. Do Sejmu trafiła autopoprawka, zmieniająca listę instytucji, w których w wypadku negatywnych skutków gospodarczych epidemii rząd mógłby zarządzać obniżkę płac albo ograniczenie zatrudnienia. To istotna modyfikacja ukrytego w Tarczy 4.0 przepisu niekorzystnego dla samorządów, uczelni i np. szpitali.

REKLAMA