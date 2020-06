Inteligentne ławki z ładowarkami, sieć elektrycznych rowerów i hulajnóg, nowa kolejka alejkowa – to tylko część zmian w Parku Śląskim w ramach zielonej rewolucji. Dziś TAURON, Fundusz Górnośląski i zarząd Parku Śląskiego podpisali list intencyjny w tej sprawie.

Szykuje się zielona rewolucja w Parku Śląskim / Andrzej Grygiel / PAP

W ramach wspólnego projektu w Parku Śląskim zaplanowano m.in. budowę sieci elektrycznych rowerów i hulajnóg oraz stworzenie kolejki alejkowej. Zgodnie z założeniami planu, mieszkańcy i turyści odwiedzający park będą mogli korzystać z nowej infrastruktury, m.in. ławek i latarni umożliwiających indukcyjne ładowanie sprzętów elektronicznych, takich jak telefony czy tablety. Nie trzeba będzie martwić się także o WiFi.

Stawiamy na nowe i przyjazne dla środowiska technologie w przestrzeni publicznej. Park Śląski przejdzie w najbliższych latach prawdziwą metamorfozę i wierzę, że stanie się miejscem nowoczesnym i przyjaznym dla mieszkańców i odwiedzających - podkreślił Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego.

Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych zielonych technologii ten największy śródmiejski park w Europie stanie się jeszcze atrakcyjniejszym miejscem wypoczynku dla mieszkańców Śląska - mówił Filip Grzegorczyk, prezes zarządu TAURON Polska Energia.

Energetyczną rewolucję przejdą też parkowe budynki. Kultowa hala wystawowa "Kapelusz" zyska zasilanie pochodzące z fotowoltaiki. Także pozostałe budynki zyskają energię z odnawialnych źródeł. Ponadto na parkingach dookoła parku powstać ma infrastruktura do ładowania pojazdów elektrycznych.

Park Śląski to największy śródmiejski park w Europie Centralnej. Leży na styku trzech miast - Chorzowa, Katowic i Siemianowic Śląskich. Z racji swojej powierzchni (620 ha) nazywany jest zielonymi płucami Śląska. To właśnie tutaj znajdują się znane w całym kraju obiekty - Stadion Śląski i Hala Wystaw "Kapelusz". Co roku park odwiedza około 3 mln osób.