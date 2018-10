Beata Szydło mówi o taśmach z Mateuszem Morawieckim, że to „uderzenie w szefa rządu”, Donald Tusk odwiedza Kraków, kontrowersyjny Brett Kavanaugh zostaje w USA sędzią Sądu Najwyższego, a w Bułgarii brutalnie zostaje zamordowana dziennikarka – to działo się w Polsce i na świecie przez weekend. Specjalnie dla Was przygotowaliśmy zbiór najważniejszych informacji.

Beata Szydło o taśmach "niebezpiecznych dla państwa"

Podczas sobotniego programu Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM wicepremier Beata Szydło odnosiła się do tematu taśm z restauracji "Sowa i Przyjaciele", na których nagrano Mateusza Morawieckiego, w czasach, gdy jeszcze nie był premierem. Mam nadzieję, że cała sytuacja z taśmami zostanie wyjaśniona. To jest bardzo niebezpieczne dla państwa, to uderzenie w szefa rządu, to jest ewidentnie próba zmiany władzy w Polsce - mówiła Szydło w rozmowie z Krzysztofem Ziemcem.

Wicepremier opowiedziała także o przyszłości Prawa i Sprawiedliwości. W tej chwili mogę zapewnić, że programy społeczne, które rozpoczęliśmy będą kontynuowane. Została podjęta decyzja o programach żywieniowych w szkołach, stomatolog w szkole, pielęgniarka w szkole - to wszystko się toczy zgodnie z zapewnieniami z okresu kampanii wyborczej - powiedziała Beata Szydło. Jest gotowy projekt o emeryturach dla mam, jest już w konsultacjach (...). Największym wyzwaniem są emerytury - dodała.

Szydło zdradziła również, że jej marzeniem jest "zwycięstwo (Zjednoczonej Prawicy) w Małopolsce".

Wizyta Donalda Tuska

W sobotę przewodniczący Rady Europejskiej i były premier Donald Tusk przyjechał do Krakowa na konferencję "Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej". Podczas przemówienia zaapelował d o zgromadzonych ws. Dnia Niepodległości. Gdyby tak 11 listopada liderzy polskich partii politycznych, bez wyjątku, mogli razem zamanifestować nie udawaną przyjaźń, ale to, że są w stanie tego konkretnego dnia myśleć o perspektywie stu lat dla naszej ojczyzny, a więc także o perspektywie pojednania, zdolności rozmowy ze sobą, to byłby być może dużo cenniejszy obraz dla wszystkich Polaków niż najbardziej spektakularne festiwale, fajerwerki i inne formy obchodów tego święta - powiedział były premier.

Mamy cały czas wielką, wielką szansę jako Polska i Polacy w Europie i na świecie i nie musimy wykonywać żadnych akrobatycznych sztuk, nie musimy "wstawać z kolan", bo nigdy na nich nie byliśmy. Musimy tylko wreszcie umieć sobie podać rękę, musimy zacząć na nowo spierać się bez nienawiści, bez rozgoryczenia - mówił Tusk.

Katastrofa w Indonezji

W Indonezji poinformowano natomiast o tragicznym bilansie ofiar po trzęsieniu ziemi i Tsunami w Indonezji, które nawiedziły wyspę Sulawesi 28 września. Do tej pory pochowano 1763 osoby, ale bardzo możliwe, że pod gruzami i osuniętą ziemią może być nawet 5000 ludzi.

W mieście Palu brakuje żywności i wody pitnej. Mieszkańcy wdzierają się do sklepów i magazynów, by zdobyć żywność.

Morderstwo dziennikarki w Bułgarii

W bułgarskiej miejscowości Ruse nad Dunajem doszło do brutalnego morderstwa dziennikarki Wiktorii Marinowej. 30-latka została zgwałcona i pobita. 30-latka w swojej pracy zajmowała się m.in. sprawami korupcji. Prowadziła program "Detektor". W ostatnim odcinku rozmawiała z dziennikarzami zajmującymi się tzw. GP-gate - aferą związaną z wyłudzeniami unijnych funduszy. Dimitr Stojanow i Attila Boro próbowali udowodnić we wrześniu próby zniszczenia dokumentów potwierdzających oszustwa. Obaj zostali zatrzymani przez policję i zwolniono ich dopiero po interwencji ambasady rumuńskiej - Boro jest obywatelem Rumunii.

To trzecie morderstwo dziennikarza na terenie Unii Europejskiej w ciągu ostatniego roku. W październiku 2017 roku maltańska dziennikarka Daphne Caruan Galiziu zginęła w eksplozji bomby podłożonej w jej samochodzie. Natomiast w lutym 2018 roku Jan Kuciak i jego żona Marina Kusznirova zostali zastrzeleni we własnym domu na Słowacji.

Kontrowersyjny sędzia zatwierdzony

W sobotę Brett Kavanaugh został zatwierdzony przez Senat USA na sędziego Sądu Najwyższego. Nominacja była o tyle kontrowersyjna, że Kavanaugh został oskarżony o to, że w 1982 roku dopuścił się napaści seksualnej wobec 15-latki. To jednak nie przeszkodziło Senatowi - Republikanom udało się zatwierdzić nominację.

Prezydent Donald Trump pogratulował Kavanaughowi "wielkiej nominacji". W ocenie prezydenta Trumpa na szczególne uznanie zasługuje to, że Kavanaugh zdołał odeprzeć "potworny, ale to naprawdę potworny atak Demokratów na swą osobę".



To dla nas prawdziwy zaszczyt, że umiał tego dokonać - podkreślił Trump.

PKO Silesia Marathon na Śląsku

W niedzielę na Śląsku odbył się wyjątkowy PKO Silesia Marathon. Biegacze wystartowali w Katowicach, a nim dotarli do Chorzowa biegli także przez Mysłowice i Siemianowice Śląskie. Na mecie najszybszy okazał się Andrzej Rogiewicz z wynikiem 2:26:40. Na początku dystansu prowadził Rafał Czarnecki, który w tym maratonie startował razem z żoną. Jednak przed 30 kilometrem na prowadzenie wyszedł Rogiewicz, który pierwszego miejsca nie oddał aż do mety. Wśród pań najlepsza w niedzielę była Patrycja Włodarczyk.

W sobotę z kolei 2 tysiące biegaczy wzięło udział w Mini Marathonie o Puchar Radia RMF FM. Czas nie był tutaj najważniejszy. Mnóstwo osób biegło całymi rodzinami, by aktywnie spędzić sobotę. Wielu zawodników bieg traktowało jako rozgrzewkę przed niedzielnym maratonem, ale tak naprawdę każdy, kto przekroczył metę, był zwycięzcą.