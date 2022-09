Średnia wartość koszyka zakupowego w sierpniu tego roku wzrosła - w ujęciu rocznym - o ponad 13 proc., czyli o 30 zł – wynika z raportu przygotowanego przez ASM Sales Force Agency.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak wynika z najnowszego Badania i Raportu Koszyk Zakupowy autorstwa ASM Sales Force Agency, który przekazano PAP, średnia cena koszyka zakupowego w sierpniu br. wyniosła 254,44 zł. To wzrost o 5,41 zł, czyli 2,17 proc. w porównaniu do lipca br. Jednocześnie w ujęciu rocznym średnia wartość koszyka zakupowego w sierpniu była wyższa o ponad 13 proc., czyli o 30 zł niż w sierpniu 2021 r.



"Największe podwyżki odnotowano w sieci Makro Cash and Carry (3,9 proc.). W ujęciu rocznym wzrost cen zaobserwowano we wszystkich 10 analizowanych sieciach. Były to min.: kanał e-grocery (17,33 proc.), Makro Cash and Carry (16,94 proc.) czy Carrefour (14,11 proc.). Największy wzrost cen koszyka odnotowano w sieci E.Leclerc, w którym średnia cena koszyka w sierpniu 2022 r. była wyższa aż o 42,97 zł niż przed rokiem, tj. o 20,23 proc." - wskazano w raporcie.



Wskazano w nim, że za koszyk złożony wyłącznie z produktów najtańszych moglibyśmy zapłacić 198,65 zł (więcej o 6 zł niż w lipcu), a koszyk produktów najdroższych - 298,19 zł (mniej o 2,60 zł niż w lipcu). Różnica między najtańszym a najdroższym koszykiem w sierpniu br. wyniosła 99,54 zł i jest ona o 8,60 zł niższa niż w lipcu.



W ujęciu rocznym koszt koszyka minimalnego w sierpniu 2022 r. był wyższy o 12,67 proc. niż przed rokiem, koszyk maksymalny był natomiast w sierpniu br. droższy o 3,18 proc. niż w 2021 r. Wartość koszyka zakupowego całościowo wzrosła o 13,44 proc., z 224,29 zł w sierpniu 2021 r. do 254,44 zł w sierpniu br.



Koszty przedsiębiorców rosną, produkcja będzie coraz droższa, co w naturalny sposób przełoży się na ceny towarów. Choć sieci handlowe w ramach ostrej konkurencji będą prowadzić dynamiczną politykę cenową, to pole do obniżania cen wybranych produktów oraz wprowadzania nowych promocji dla klientów będzie coraz mniejsze - powiedział, cytowany w raporcie, dyrektor zarządzający ASM Sales Force Agency Patryk Górczyński.

Który sklep jest najtańszy?

Z raportu wynika, że na pierwszym miejscu wśród najtańszych sieci znalazł się Auchan. W sklepach tej sieci średni koszt koszyka zakupowego wyniósł 220 zł. To o 7,92 zł więcej niż najtańszy koszyk w lipcu br., należący przed miesiącem również do Auchan. Różnice w średniej cenie koszyka między pierwszą a drugą i trzecią siecią w rankingu wyniosły odpowiednio więcej o 15,92 zł (Lidl) i 22,77 zł (Kaufland).



"Zestawienie cen kategorii produktowych rok do roku pokazuje, że w sierpniu 2022 r. względem 2021 r. podrożały wszystkie z 10 analizowanych kategorii produktów: produkty sypkie, chemia domowa i kosmetyki, mrożonki, słodycze, mięso, wędliny i ryby, napoje, dodatki, nabiał, używki i piwo oraz produkty tłuszczowe. Najwyższy wzrost cen w skali roku (72,2 proc.) odnotowano w kategorii produktów tłuszczowych" - stwierdzono w raporcie.



Dodano w nim, że piwo i używki podrożały o 24 proc., nabiał o 20 proc., produkty sypkie o 17 proc., dodatki o 15 proc., a mięso wędliny i ryby o 13 proc.. W każdej z analizowanych grup produktów odnotowano zmiany cen, jednak najmniejszą różnicę stwierdzono w przypadku kategorii napoje (w sierpniu 2022 r. drożej o 3,53 proc.).



Jak podano, w Badaniu i Raporcie Koszyk Zakupowy przeanalizowano ceny przykładowego koszyka zakupowego, w którym znalazły się najpopularniejsze artykuły FMCG z podstawowych kategorii (tj. nabiał, mięso, wędliny i ryby, napoje, słodycze, piwo, chemia domowa, kosmetyki i inne). ASM Sales Force Agency bada ceny tych samych 40 produktów w 13 sieciach handlowych zarówno w sklepach tradycyjnych, jak i w kanale e-commerce.