Rodzice przebywający w szpitalu z chorym dzieckiem lub z osobą z niepełnosprawnością nie będą musieli płacić za zajmowane łóżko ani za otrzymane posiłki. Sejm przyjął nowelizację ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Za nowelizacją głosowało 408 posłów, 14 wstrzymało się od głosu. Nikt nie głosował przeciw ustawie.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Wprowadzana regulacja wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rodziców, którzy z powodu opieki nad hospitalizowanym dzieckiem często ponosili dodatkowe opłaty związane z pobytem w placówce medycznej. Opłaty pobierane przez szpitale są bardzo zróżnicowane, i choć na ogół nie są one wysokie, to przy dłuższym pobycie mogły stać się obciążeniem dla rodzinnego budżetu.

Z tego względu Ministerstwu Zdrowia zależało na tym, aby unormować przepisy w tym zakresie oraz jednoznacznie zapisać, że tymi kosztami nie można obciążać rodziców i opiekunów małoletnich pacjentów.



Ministerstwo Zdrowia wyjaśniło w komunikacie, że zgodnie z nowymi przepisami, podmioty lecznicze nie będą miały prawa do pobierania opłat od rodziców lub opiekunów za pobyt z dzieckiem albo osobą niepełnosprawną w stopniu znacznym w szpitalu lub innym zakładzie leczniczym.



Dzięki temu nowelizacja ustawy ma przyczynić się do jak najczęstszych i nieograniczonych kontaktów hospitalizowanych dzieci z osobami bliskimi. Obecność rodziców i opiekunów jest korzystna dla małego pacjenta - łagodzi stres, wzmacnia poczucie bezpieczeństwa, pozytywnie wpływa na proces leczenia. Analogiczne regulacje proponuje się dla pacjentów posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, gdyż często wymagają oni takiej opieki.



Zdecydowaliśmy, że NFZ będzie pokrywał wszystkie koszty związane z towarzyszeniem rodzica przy dziecku w szpitalu. Tą regulacją podnosimy komfort pobytu rodzica czy opiekuna z małym pacjentem w placówce leczniczej - poinformował minister zdrowia prof. Łukasz Szumowski.



W przyjętej przez Sejm nowelizacji znalazł się również zapis mówiący, że na wniosek dyrektora wojewódzkiego oddziału NFZ, a za zgodą świadczeniodawcy, będzie można przedłużyć obowiązywanie umowy na udzielenie świadczeń w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej do 30 czerwca 2021 roku. Wyjaśniła, że z końcem grudnia 2019 r. upływa termin obowiązywania dużej liczby umów na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, a NFZ mógłby nie zdążyć przeprowadzić nowych konkursów.



Klub PO-KO złożył poprawkę dotyczącą wykreślenia z projektu nowelizacji rządowego projektu nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta przepisu umożliwiającego przedłużenie kontraktów na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną.



Poprawka została przez Sejm odrzucona. Nad poprawką głosowało 418, za jej przyjęciem było 188 posłów, przeciw było 229,2 się wstrzymało do głosu.