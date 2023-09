Senacka Komisja Nadzwyczajna ds. wyjaśnienia przypadków nielegalnej inwigilacji, ich wpływu na proces wyborczy w RP kończy właśnie prace nad swoim raportem. Efektem jego przyjęcia ma być skierowanie do prokuratury zawiadomienia o możliwości popełnienia przez bardzo wysokich urzędników państwa przestępstw, zagrożonych karami do 10 lat więzienia.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Szpiegostwo

Kilkunastostronicowy projekt raportu jako najpoważniejszy, zagrożony taką właśnie karą zarzut, wymienia szpiegostwo. Dokładniej dotyczy on umożliwienia obcym służbom przechwycenia danych, gromadzonych przez agresywny system inwigilacji zarówno podczas ich przesyłania przez szereg serwerów poza granicami kraju, jak też ich kopiowania. Ze względu na treść danych, naruszających nie tylko dobra osobiste i wolności obywatelskie, ale też bezpieczeństwo państwa już samo przekazywanie danych dotyczących osób publicznych za pośrednictwem obcych serwerów stwarza zagrożenie mimo ich zaszyfrowania. Dostęp do nich zaś na pewno miał operator systemu, firma NSO, licencjonowana przez resort obrony państwa Izrael.

Możliwość popełnienia zbrodni szpiegostwa raport komisji zarzuca sześciu osobom - m.in. szefowi MSWiA Mariuszowi Kamińskiemu, szefowi CBA Ernestowi Bejdzie, jego zastępcy Grzegorzowi Ocieczkowi, Prokuratorowi Okręgowemu w Gdańsku Michałowi Kierskiemu, a także np. byłemu Prokuratorowi Krajowemu, a dziś sędziemu TK Bogdanowi Święczkowskiemu.

Bezprawna inwigilacja

Samo stosowanie bezprawnych podsłuchów komisja zarzuca pięciu osobom. Poza Kamińskim i Bejdą raport wymienia jeszcze troje funkcjonariuszy CBA z delegatury w Bydgoszczy, z jej szefem Jarosławem Szmytem włącznie.

Zakup Pegasusa

Sam w sobie nielegalny i sfinansowany w niedopuszczalny przez prawo sposób zakup oprogramowania, służącego do inwigilacji, komisja uznaje za bezprawne pozyskanie narzędzia służącego do popełniania przestępstw, za co grozi do 3 lat więzienia. Poza CBA w tej sprawie zawiadomienie kierowane do prokuratury obejmuje też urzędników resortu sprawiedliwości (wiceminister Michał Woś) i pełniącego funkcję Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy szefie Kancelarii Premiera Piotra Patkowskiego.

Kolejne kroki

Po przyjęciu ostatecznego raportu z prac przez członków komisji Senat prawdopodobnie jutro przyjmie to sprawozdanie. Następnym krokiem będzie właśnie złożenie w prokuraturze wniosku o wszczęcie śledztwa w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia wyżej wymienionych przestępstw.

Przygotowywane zawiadomienie do prokuratury oparte na raporcie komisji z imienia i nazwiska wymienia 11 osób. Dwa z nich (szefów MSWiA i CBA) powtarzają się w kilku dziedzinach wyodrębnionych w raporcie. Wszystkich dotyczy też zarzut nadużycia przez funkcjonariusza publicznego uprawnień, zagrożony karą do 3 lat więzienia.