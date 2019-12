Sześcioro nieletnich, w tym dwie dziewczyny, obrzuciło dwa pociągi kamieniami oraz petardami. Na szczęście żadnemu z pasażerów nic się nie stało – poinformował rzecznik prasowy Komendy Regionalnej Straży Ochrony Kolei w Przemyślu Witold Flader.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Do zdarzenia doszło w minioną sobotę ok. godz. 14:50. Sześcioro nieletnich obrzuciło kamieniami i petardami pociąg relacji Przemyśl-Rzeszów oraz Bydgoszcz-Przemyśl. Miało to miejsce w Przemyślu w rejonie Kamiennego Mostu - podkreślił rzecznik.

Flader zaznaczył, że po otrzymaniu informacji o tym zdarzeniu, na miejsce udali się funkcjonariusze grupy operacyjno-interwencyjnej Straży Ochrony Kolei w Przemyślu. Na miejscu funkcjonariusze SOK zastali sześcioro nieletnich. Po wylegitymowaniu okazało się, że są to osoby w wieku od 12 do 14 lat.



Poniesione straty przez przewoźników: Przewozy Regionalne oraz PKP Intercity, zostaną oszacowane w późniejszym terminie - powiedział Flader.



O sprawie powiadomiono policję.

