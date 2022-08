„Przygotowanie protestu trwa co najmniej 2-2,5 miesiąca. Jeżeli nic się zmieni, jeżeli w dalszym ciągu będziemy mieć do czynienia z pauperyzacją tego środowiska, zawirowaniami organizacyjnymi, prawnymi czy podręcznikowymi, to trudno będzie powiedzieć, że protestu nie należy się spodziewać” – mówił na antenie radia RMF24 Sławomir Broniarz, szef Związku Nauczycielstwa Polskiego, który był gościem Tomasza Weryńskiego w rozmowie „7 pytań o 7:07”.

Sławomir Broniarz / RMF FM W wielu domach gorącym tematem jest szkolna wyprawka, która konieczna jest do właściwego funkcjonowania każdego ucznia. A rok szkolny ma rozpocząć się już za półtora tygodnia. Nadal jednak nie wiadomo, czy nauczyciele nie będą zmuszeni do strajku, który w radykalnej opcji przedłużyłby wakacje, ponieważ nie miałby, kto prowadzić lekcji. W grze jest wysokość podwyżek dla nauczycieli. Zwykle w takich przypadkach trwają negocjacje, ale tym razem szef ZNP przekonuje, że dialogu z rządem czy ministerstwem edukacji nie ma. Czy coś zmieniło się od początku sierpnia, gdy padły te słowa? Czy nad polską szkołą ciąży widmo paraliżu już na samym początku roku? Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Szef Związku Nauczycielstwa Polskiego: Spokojnie rozpocznijmy ten rok, choć zapewne... spokojny on nie będzie Zobacz również: O ile droższe będą w tym roku zeszyty? Sprawdzamy ceny szkolnych wyprawek Po jeszcze więcej informacji odsyłamy Was do naszego internetowego Radia RMF24



