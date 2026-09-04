Szef Konfederacji zatrudnia. Ile można zarobić w kancelarii Sławomira Mentzena?

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Kancelaria Sławomira Mentzena zamieściła cztery ogłoszenia o pracę. Poszukuje doradcy podatkowego, specjalisty ds. księgowości, młodszego specjalisty ds. księgowości oraz asystenta działu prawnego. Ile można zarobić w kancelarii Mentzena?

W ogłoszeniach możemy przeczytać, że misją kancelaria Sławomira Mentzena jest ułatwianie prowadzenia działalności gospodarczej. Dalej czytamy, że przedstawiciele kancelarii nie dzielą klientów na małych i dużych i wierzą, że każdy może osiągnąć więcej.

Kogo poszukuje kancelaria Mentzena? „Szukamy osób, które chcą pracować ponad normę i nie lubią monotonii. Jeżeli najważniejszy jest dla Ciebie work-life balance, to raczej się nie dogadamy. Chcemy być jak najlepsi. Chcemy, żeby nasi pracownicy zarabiali jak najwięcej oraz chcemy, żeby czuli się u nas dobrze. Żeby to było możliwe, trzeba dużo pracować. Nie ma nic za darmo”.

Ile można zarobić?

Najwyższe apanaże kancelaria Mentzena oferuje na stanowisku doradcy podatkowego. To 10-15 tys. złotych brutto miesięcznie na umowę zlecenie lub 10-15 tys. zł plus vat na kontrakcie B2B.

Wśród wymagań znajdują się m.in. kompleksowe, bieżące doradztwo podatkowe w pełnym zakresie (CIT, PIT, VAT), planowanie podatkowe, przeprowadzanie analiz oraz identyfikacja ryzyka i możliwości optymalizacji czy sporządzanie opinii podatkowych, wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych oraz pism procesowych.

Na stanowisku specjalisty ds. księgowości kancelaria Mentzena proponuje wynagrodzenie w wysokości 8-10 tys. zł brutto na umowie o pracę, umowie zlecenie i 8-10 tys. zł plus vat na kontrakcie B2B.

Wśród wymagań jest obsługa klientów biura w zakresie Ksiąg Handlowych oraz Księgi Przychodów i Rozchodów, weryfikacja i wprowadzanie dokumentów księgowych, przygotowywanie i sporządzanie deklaracji PIT, CIT, VAT, współpraca z US, ZUS, GUS czy kontakt z klientami.

Młodszy specjalista ds. księgowości zarobi mniej od specjalisty. Wynagrodzenie ustalono na poziomie 6,5-8 tys. zł brutto na umowie o pracę i umowie zlecenie. Zakres obowiązków jest nieco mniejszy od tego, który został wyznaczony specjalistom ds. księgowości.

Najmniej w kancelarii Mentzena zarobi asystent działy prawnego. Na tym stanowisku będzie można zarobić 5,2-5,5 zł brutto miesięcznie na umowie zlecenie. Zakres obowiązków przewiduje m.in. współudział w konsultacjach prawnych, współudział w spotkaniach z klientami, przygotowywanie pism, analiza dokumentów czy sporządzanie opinii prawnych.

Premie dla najlepszych

Kancelaria Mentzena oferuje swoim pracownikom zajęcia z języka angielskiego z Native Speakerem, dużą swobodę i autonomię działania, regularne imprezy integracyjne, szybką ścieżkę awansu i premie dla najbardziej wyróżniających się pracowników na koniec każdego kwartału.