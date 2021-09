Odnalazł się 13-latek z gminy Stary Zamość na Lubelszczyźnie. Chłopca szukało kilkudziesięciu policjantów, strażników granicznych i strażaków. Rodzina nie miała z nim kontaktu z chłopcem od wczorajszego popołudnia.

Zdjęcie ilustracyjne / Archiwum RMF FM

Chłopiec wyszedł z domu wczoraj po południu, około godziny 16:00 - powiedział, że chce się przejść. Nie wziął ze sobą telefonu.



Gdy przez kilka godzin chłopiec nie wracał do domu, próbowali go szukać członkowie rodziny i sąsiedzi. Około godziny 23:00 zawiadomili służy. Nie udało się go namierzyć. Od świtu wznowiono poszukiwania, które trwały głównie w okolicach miejscowości Krasne w gminie Stary Zamość. Chłopiec odnalazł się około godziny 10:00.