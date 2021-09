Kolejny duży w Szczecinie. W poniedziałek 20 września ruszą prace budowlane na alei Wojska Polskiego. To oznacza zmiany i utrudnienia dla kierowców.

Tak ma wyglądać al. Wojska Polskiego po remoncie / foto. Urząd Miasta w Szczecinie /

Już w piątek wieczorem ma zostać wprowadzona zmieniona organizacja ruchu. Ekipy budowlane zaczną generalny remont alei od środka. Ulica będzie zamknięta na odcinku od pl. Zgody do skrzyżowania z Jagiellońską. W rym rejonie już stoją tablice informujące o objazdach, te zostały poprowadzone Krzywoustego i aleją Piastów.

Zamkniętym odcinkiem przejechać będą mogły tylko pojazdy komunikacji miejskiej. Na placu Zgody obowiązywać będzie tylko ruch okrężny. W godzinach 23:00-7:00 będzie możliwość wjazdu pojazdów z zaopatrzeniem, a wykonawca zapewni też dojazd do bram wjazdowych - mówi Piotr Zieliński, rzecznik miasta do spraw inwestycji.

Wizualizacja - widok od strony placu Zwycięstwa / Urząd Miasta Szczecin /



Plac Zgody po remoncie /Urząd Miasta Szczecin /



Dodatkowo na ulicy Jagiellońskiej w kierunku skrzyżowania z al. Wojska Polskiego, wyłączony z ruchu zostanie dotychczasowy pas do jazdy na wprost. Z prawego pasa będzie można jechać na wprost dalej ul. Jagiellońską oraz w lewo w al. Wojska Polskiego.

Przebudowa alei Wojska Polskiego, to naprawdę duża inwestycja. Remont obejmie odcinek od placu Zwycięstwa do ronda Szarych Szeregów, a zaniedbana aleja z trasy przelotowej ma stać się reprezentacyjnym salonem Szczecina. Zmieni się też Jagiellońska na odcinku od alei Piastów do Wojska Polskiego. Pojawi się więcej zieleni, mała architektura, fontanna, a ruch samochodowy zostanie uspokojony. Całość prac ma zająć 2 lata.