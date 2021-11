Podrobione akcesoria do telefonów komórkowych znanych firm zabezpieczyli policjanci ze Szczecina. Wartość przedmiotów wyceniono na blisko 100 tysięcy złotych. Właścicielowi towaru grozi do 5 lat więzienia.

Wartość przedmiotów wyceniono na blisko 100 tysięcy złotych / Policja

Policjanci skontrolowali punkt handlowy na terenie Szczecina, który prowadził sprzedaż stacjonarną oraz internetową akcesoriów do telefonów komórkowych. W ofercie miał produkty oznaczone zastrzeżonymi znakami towarowymi znanych firm. Przedmioty były sprzedawane jako oryginalne. Policjanci szybko ustalili jednak, że były to tylko podróbki.

Funkcjonariusze łącznie zabezpieczyli na miejscu blisko tysiąc sztuk m.in. słuchawek i baterii do telefonów. Wartość podrobionych przedmiotów oszacowano na blisko 100 tysięcy złotych. Towar został zabezpieczony przez policjantów, a 38-letnia właścicielka usłyszy zarzuty.

Zgodnie z ustawą za wprowadzanie do obrotu przedmiotów z zastrzeżonymi i podrobionymi znakami towarowymi grozi do 2 lat pozbawienia wolności, jednak w przypadku gdy sprawca uczynił sobie z tego stałe źródło dochodu, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 5 lat.