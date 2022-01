W 3 kolejne soboty Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki będzie otwarty. Będzie można złożyć wniosek o wydanie paszportu lub odebrać gotowy dokument.

Szczecin / Shutterstock

Sprawy paszportowe będzie można załatwić 29 stycznia oraz 5 i 12 lutego. Urząd będzie czynny w tych dniach od godz. 8.00 do 15.00. To tak zwane soboty paszportowe organizowane co jakiś czas w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie. Ma to rozładować kolejkę oczekujących.

W ostatnim czasie wszystkie dostępne terminy rezerwacji wizyt w ZUW w Szczecinie w celu wyrobienia lub odbioru paszportu są natychmiast zajmowane. W związku z tym postanowiliśmy umożliwić załatwianie spraw paszportowych również w trzy soboty podczas ferii zimowych - mówi wojewoda Zbigniew Bogucki.

Wizytę można zarezerwować internetowo na stronie urzędu.

Wniosek o wydanie paszportu można złożyć w każdym punkcie paszportowym, również na terenie innego województwa - bez względu na miejsce zamieszkania wnioskującego.