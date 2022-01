​Rozpoczęły się prace budowlane, które mają doprowadzić do ponownego otwarcia szczecińskiego basenu olimpijskiego. Floating Arena zamknięta jest juz drugi miesiąc, po tym jak wichura uszkodziła elewację pływalni.

Ruszyło zabezpieczanie wnętrza Floating Areny uszkodzonej przez wichurę / UM Szczecin /

Jak informuje szczeciński magistrat, w ciągu kilkunastu dni, po wewnętrznej stronie elewacji obiektu zostanie wykonane tymczasowe zabezpieczenie przeszklonej fasady.

To doraźne działania, które mają zagwarantować bezpieczne warunki osobom korzystającym z pływalni. Tylko po uzyskaniu pozytywnej opinii od fachowców i rzeczoznawców budowlanych Floating Arena zostanie ponownie udostępniona użytkownikom - mówi Dariusz Sadowski z biura prasowego urzędu miasta.

Konkretny termin otwarcia 50 m basenu w tym momencie nie jest jeszcze znany.

Zabezpieczanie uszkodzonej elewacji potrwa kilkanaście dni / UM Szczecin /

2 grudnia 2021 mocne porywy wiatru uszkodziły fragmenty blaszanych elementów krawędzi dachu Floating Areny, co w konsekwencji doprowadziło do poluzowania przeszkolonych pionowych elementów elewacji. Narożny fragment ściany zachodniej o powierzchni ok. 10 m2 uległ zniszczeniu.

Do końca lutego rzeczoznawca ma wskazać jak docelowo naprawić usterkę / UM Szczecin /

Do końca lutego na zlecenie administratora obiektu - Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji - rzeczoznawca budowlany ma przygotować ekspertyzę, na podstawie której zostaną podjęte decyzje dotyczące docelowego zabezpieczenia uszkodzeń.