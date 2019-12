Na budowie II linii metra pracownicy znaleźli szczątki potężnego zwierzęcia na głębokości około ośmiu metrów pod ziemią. Wszystko wskazuje na to, że to kości tura. Ostatni tur padł w Polsce w XVII wieku. Odnalezione szczątki należą do osobnika, który żył 6 tysięcy lat p.n.e.

