Tuż po Nowym Roku obchodzimy Święto Objawienia Pańskiego. W dniu bardziej znanym jako Święto Trzech Króli przez polskie miasta przechodzą wielobarwne orszaki. Czy tego dnia trzeba iść do kościoła? Czy jest to dzień wolny od pracy? Wyjaśniamy.

Uczestnicy 10. edycji Orszaku Trzech Króli, który przeszedł 6 stycznia 2020 roku ulicami Wrocławia / Maciej Kulczyński / PAP

Święto Trzech Króli - kiedy wypada

Święto Trzech Króli przypada na 6 stycznia. W 2022 roku będzie to czwartek. Początkowo chrześcijanie świętowali tego dnia objawienie w całościowym wymiarze - od narodzin Chrystusa przez wizytę Trzech Króli, chrzest w Jordanie, aż do pierwszego cudu w Kanie Galilejskiej.

Dopiero później (ok. IV wieku) pojawił się podział na Boże Narodzenie i Święto Objawienia Pańskiego. Obecnie 6 stycznia upamiętnia się hołd złożony Jezusowi przez trzech mędrców ze Wschodu. 6 stycznia jest też dniem, w którym kończy się okres Bożego Narodzenia, a zaczyna karnawał.

Święto Trzech Króli - tradycje

Niegdyś w Polsce Święto Trzech Króli było dniem odwiedzin i obdarowywania się podarunkami. Niezależnie od zamożności domu dzieci otrzymywały czerwone jabłka i orzechy. Prezenty miały im zapewnić rumieńce i zdrowe zęby.

W Święto Trzech Króli po domach chodzili też odpowiednio przebrani kolędnicy.

Z zachodu do Polski przyszła moda wybierania migdałowego króla. Zabawa polegała na tym, że w jednym z upieczonych dla gości ciastek ukryty został migdał. Osoba, która na niego trafiła, była mianowana migdałowym królem. Tytuł nosiła aż do końca karnawału.

Ze Świętem Trzech Króli związany jest jeszcze jeden zwyczaj: pisanie na drzwiach liter C (lub K)+M+B i aktualnego roku. Skrót pochodzi od błogosławieństwa Christus Mansionem Benedicat, czyli "Chryste błogosław temu domowi". Jest też inna wersja Christus Multorum Benefactor, czyli Chrystus dobroczyńcą wielu. Później pojawiła się dodatkowa interpretacja, według której skrót to też inicjały trzech Mędrców: Kacpra, Melchiora i Baltazara.

Co roku w wielu polskich miejscowościach z okazji Święta Trzech Króli przez ulice przechodzą kolorowe orszaki, wystawiane są jasełka, odbywa się wspólne kolędowanie.









Święto Trzech Króli - czy trzeba iść do kościoła?

Uroczystość Objawienia Pańskiego jest świętem nakazanym. Oznacza to, że tego dnia każdy katolik jest zobowiązany do uczestnictwa we mszy świętej.









Święto Trzech Króli - czy jest dniem wolnym od pracy

Święto Trzech Króli do 1960 roku było w Polsce dniem ustawowo wolnym od pracy. Po decyzji Sejmu przestał nim być aż do 2010 roku. Wówczas prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o ponownym ustanowieniu 6 stycznia dniem wolnym od pracy.