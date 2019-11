25 osób zginęło w wypadkach, 346 zostało rannych i zatrzymano 1 245 nietrzeźwych kierowców - to bilans prowadzonej przez policjantów od czwartku do niedzieli akcji "Znicz". W stosunku do zeszłego roku spadła liczba ofiar i wypadków, jednak wzrosła liczba zatrzymanych kierowców pod wpływem alkoholu.

