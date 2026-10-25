Świat sportu w żałobie. Nie żyje Józef Lipień

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Nie żyje Józef Lipień, zapaśnik, mistrz świata i czterokrotny olimpijczyk, srebrny medalista igrzysk olimpijskich w Moskwie w 1980 roku, bliźniak mistrza olimpijskiego Kazimierza. „Odszedł człowiek, którego sportowe osiągnięcia na trwałe zapisały się w historii polskiego olimpizmu. Pamięć o jego sukcesach pozostanie z kolejnymi pokoleniami kibiców i miłośników zapasów” - podało miasto Dębica. Odszedł w wieku 77 lat.

Nie żyje Józef Lipień. Miał 77 lat

Józef Lipień urodził się 6 lutego 1949 roku w Jaczkowie koło Kamiennej Góry. Od najmłodszych lat fascynował się sportem. Jego ścieżka wiodła od lekkoatletyki i piłki ręcznej do zapaśnictwa. Po zakończeniu kariery sportowej zaczął trenować kolejne pokolenia. Był bliźniakiem Kazimierza Lipienia.

Czterokrotnie brał udział w igrzyskach olimpijskich: w 1968, 1972, 1976 i 1980 roku, w którym został w Moskwie srebrnym medalistą. W 1973 roku zdobył tytuł mistrza świata, a rok i dwa lata później wicemistrza, a w 1978 brązowy medal ME. O śmierci sportowca poinformowało Miasto Dębica.