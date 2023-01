"Suplement diety nie ma właściwości leczniczych" - m.in taki komunikat będzie musiał pojawiać się podczas każdej prezentacji i reklamy środków spożywczych, które mają uzupełniać naszą dietę.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Zmiany w ustawie o środkach spożywczych przygotowało Ministerstwo Zdrowia. Projekt trafił do konsultacji społecznych.

W aptekach, sklepach, punktach zielarskich suplementy diety mają być odseparowane od leków, by nie sprawiać wrażenia, że to niemal to samo. Mają być umieszczane w wydzielonych miejscach.

Nazwa suplementu nie będzie mogła przypominać nazwy leku, podobnie opakowanie.

Suplementu w reklamach nie będzie mógł zachwalać lekarz, ani nikt, kto wystąpi w białym kitlu, czy choćby ze stetoskopem. Chodzi o to, żeby nie wykorzystywać autorytetu zawodów medycznych.

Zalew suplementów diety

Jak wskazano w uzasadnieniu, wzrost sprzedaży suplementów diety wiąże się głównie ze wzrostem emisji reklam telewizyjnych dotyczących tych produktów. W latach 2011-2016 powiadomiono GIS o 5429 nowych suplementach diety wprowadzanych do obrotu w Polsce.

Od 2007 r. do rejestru wpisano łącznie około 29 000 produktów kwalifikowanych przez zgłaszających jako suplementy diety. Natomiast w latach 2017-2020 do GIS wpłynęło 62 808 powiadomień o wprowadzeniu lub zamiarze wprowadzenia suplementów diety po raz pierwszy do obrotu.

"Duża presja marketingu i ekspozycja na reklamy suplementów diety wpływa na kształtowanie zachowań konsumentów. Techniki wykorzystywane przez reklamodawców oddziałują na świadomość konsumenta, przez co pośrednio wpływają na decyzję zakupu określonej kategorii żywności, a tym samym na jakość spożywanych produktów. Nie bez znaczenia pozostaje również wykorzystywanie nieświadomości konsumentów na temat różnic pomiędzy suplementami diety i produktami leczniczymi" - podkreślono.

Bez właściwości leczniczych

W projekcie zaproponowano przepis dotyczący obowiązkowego zamieszczania komunikatu podczas prezentacji lub reklamy suplementu diety - "Suplement diety jest środkiem spożywczym, którego celem jest uzupełnienie normalnej diety. Suplement diety nie ma właściwości leczniczych".

Co więcej, w reklamie i prezentacji suplementów diety musi pojawić się wyraźny komunikat wskazujący, że prawidłowo zbilansowana dieta dostarcza wszystkich niezbędnych składników odżywczych, witamin, składników mineralnych, a suplementacja powinna być stosowana wyłącznie jako uzupełnienie niedoborowej diety.

Przewiduje się, że ustawa wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.