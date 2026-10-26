Strzelanie i drony na lekcjach EdB. Jest projekt nowej podstawy

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Strzelanie z broni palnej, obsługa dronów i przygotowanie na sytuacje kryzysowe - projekt nowej podstawy programowej edukacji dla bezpieczeństwa zakłada większy nacisk na ćwiczenia praktyczne. O planowanych zmianach informuje „Dziennik Gazeta Prawna”. Pojawiają się jednak pytania o koszty, wyposażenie szkół i przygotowanie nauczycieli.

Projekt nowej podstawy programowej edukacji dla bezpieczeństwa (EdB), przygotowany przez ekspertów Instytutu Badań Edukacyjnych, przewiduje istotne zmiany w sposobie prowadzenia zajęć w szkołach ponadpodstawowych. Jak informuje „Dziennik Gazeta Prawna”, lekcje mają w większym stopniu koncentrować się na ćwiczeniach praktycznych z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu.

Wśród planowanych pomocy dydaktycznych wymieniono m.in. broń strzelecką, drony, maski przeciwgazowe, defibrylatory AED oraz przyrządy służące do orientacji w terenie.

Celem proponowanych zmian jest lepsze przygotowanie młodzieży do reagowania w sytuacjach zagrożenia. Uczniowie mieliby poznawać zasady postępowania w przypadku niebezpiecznych zdarzeń, w tym zagrożeń związanych z wykorzystaniem dronów oraz bronią masowego rażenia.

Zestaw przetrwania na 72 godziny i ćwiczenia ewakuacyjne

W projekcie uwzględniono również zagadnienia związane z przygotowaniem na sytuacje kryzysowe. Młodzież ma poznać zasady kompletowania zestawu przetrwania, który pozwoliłby funkcjonować przez 72 godziny bez dostępu do podstawowych usług.

Planowane są także ćwiczenia dotyczące ewakuacji oraz podstawowych działań obronnych. Zajęcia miałyby odbywać się m.in. w odpowiednio wyposażonych pracowniach i na strzelnicach.

Na tym etapie mowa jednak o założeniach projektu. Nie oznacza to, że wszystkie wymienione zajęcia już wkrótce staną się obowiązkowym elementem szkolnego programu. Ostateczny zakres zmian będzie zależał od dalszych prac nad podstawą programową i decyzji dotyczących jej wdrożenia.

Nauczyciele nie są przygotowani? Związkowcy mają wątpliwości

Proponowane zmiany budzą pytania o to, czy szkoły będą w stanie zorganizować zajęcia na taką skalę. Jednym z głównych problemów może okazać się brak odpowiednio przygotowanej kadry.

Sławomir Wittkowicz, przewodniczący WZZ „Forum-Oświata”, zwraca uwagę, że nauczyciele nie są obecnie przygotowani do prowadzenia szkoleń o charakterze militarnym i strzeleckim.

Jak podkreśla w rozmowie z „Dziennikiem Gazetą Prawną”, realizacja takich zajęć wymagałaby profesjonalnego przeszkolenia nauczycieli, a także zdobycia przez nich odpowiednich uprawnień. To z kolei wiązałoby się z dodatkowymi kosztami i koniecznością zapewnienia odpowiedniej liczby specjalistów znających się na obsłudze broni oraz technikach reagowania na zagrożenia.

Samorządy pytają o pieniądze i współpracę ze służbami

Wątpliwości dotyczą również finansowania. Zastępca dyrektora biura Związku Miast Polskich Marek Wójcik ocenia, że samorządy nie są obecnie przygotowane do wdrożenia tego rodzaju zajęć na szeroką skalę.

Konieczne mogłoby być zapewnienie dodatkowych środków na wyposażenie szkół, organizację ćwiczeń i przygotowanie kadry. Znaczenie miałaby także współpraca z odpowiednimi służbami, w tym wojskiem i policją.

Bez rozwiązań dotyczących finansowania oraz dostępu do specjalistycznego sprzętu realizacja nowych założeń mogłaby stanowić dla części placówek poważne wyzwanie.

Czym jest edukacja dla bezpieczeństwa?

Edukacja dla bezpieczeństwa to obowiązkowy przedmiot szkolny, który zastąpił dawne przysposobienie obronne. Jest realizowany w klasie ósmej szkoły podstawowej oraz w pierwszej klasie szkół ponadpodstawowych.

Obecny zakres nauczania obejmuje m.in. podstawy bezpieczeństwa państwa i obrony cywilnej, zasady postępowania w sytuacjach kryzysowych, pierwszą pomoc, cyberbezpieczeństwo oraz orientację w terenie.

Projektowana reforma ma mocniej zaakcentować praktyczny wymiar tych zagadnień. Jej wprowadzenie będzie jednak wymagało odpowiedniego przygotowania organizacyjnego i finansowego. Na razie są to propozycje, a nie ostatecznie przyjęte zmiany w programie nauczania.