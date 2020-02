Strajkowy poranek na Śląsku. Po godz. 6 rozpoczął się ostrzegawczy protest górników we wszystkich kopalniach Polskiej Grupy Górniczej. I to nie koniec manifestacji w tym miesiącu.

Górników niepokoi również trudna sytuacja całej branży. / Józef Polewka / RMF FM

Akcja ma trwać dwie godziny. Jak mówi szef górniczej "Solidarności" Bogusław Hutek, to swego rodzaju ostrzeżenie dla PGG.

Liczę na to, że ten protest nie spowoduje większych strat - mówi Tomasz Rogala, prezes Polskiej Grupy Górniczej. Ufamy, że on na tyle będzie sprawnie przeprowadzony, że tam nic wielkiego w zakresie strat nie powinno się odbyć, tym bardziej, że pomimo tego sporu, który trwa pomiędzy nami a stroną społeczną, to związki zawodowe zachowują się fair i dbają o to, żeby ten zakład jako funkcjonalny organizm przynoszący dochody trwał - dodaje.

Przed kopalnią "Wujek" wszystko wygląda jak co dzień - pełny parking i górnicy przechodzący przez kopalnianą bramę. Tuż obok jednak wiszą dwa duże banery z hasłem "akcja protestacyjna". W ramach protestu górnicy przez dwie najbliższe godziny nie zjadą pod ziemię, tylko zbiorą się w cechowni.

Górnicy w piątek otrzymali obiecane "czternastki", jednak PGG nie spełniło innych postulatów. Mimo mediacji, wciąż nie ma porozumienia w sprawie wynagrodzeń. Spór trwa od końca listopada ubiegłego roku . Związkowi liderzy domagają się 12-procentowej podwyżki. Zarząd odpowiada, że o ewentualnych podwyżkach będzie można rozmawiać w połowie roku, kiedy znane będą wyniki finansowe firmy za pierwsze półrocze.

Kolejny problem, to niepewna przyszłość kopalni Pokój, w której wydobycie, według górników, może się zakończyć jeszcze w tym roku. Zarząd odpowiada z kolei, że ostateczne decyzje w tej sprawie jeszcze nie zapadły. Jednocześnie uspokaja, że nikt nie straci pracy.

Zła sytuacja w całej branży górniczej

Górników niepokoi również trudna sytuacja całej branży. Chodzi przede wszystkim o problem importu węgla. Jego skutkiem jest m.in. to, że na zwałach przy kopalniach PGG zalega już ponad 2,5 mln ton zakontraktowanego, ale nadal nieodbieranego przez energetykę węgla.

Pod koniec stycznia centrale związkowe utworzyły sztab protestacyjno-strajkowy, który ustalił plan górniczych akcji.

Od 31 stycznia we wszystkich kopalniach i zakładach PGG trwa pogotowie strajkowe. Jutro ma być dwugodzinny strajk ostrzegawczy.

To z założenia jedynie ostrzeżenie. Chcemy uświadomić zarządowi spółki, że nie można przeciągać rozmów i negocjacji w nieskończoność. Górnicy z PGG oczekują konkretnych decyzji i działań - mówi Bogusław Hutek, przewodniczący górniczej "Solidarności", a zarazem szef związku w PGG.

Z kolei 25 lutego zaplanowano strajkowe referendum. Wreszcie 28 lutego górnicy ze Śląska zapowiadają demonstrację w Warszawie. Obecność na protestach w stolicy zapowiedziały już załogi z Bełchatowa i Turowa.