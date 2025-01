Decyzja w sprawie ewentualnego strajku Poczty Polskiej może zapaść w lutym - dowiedział się reporter RMF FM. Dziś w Warszawie na temat problemów w tej spółce rozmawiała pocztowa "Solidarność".

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Związkowcy ustalili, że teraz rozpoczną się rozmowy z pozostałymi związkami zawodowymi w sprawie organizacji strajku.

"Solidarność" oczekuje podwyżek w wysokości 800 zł. Jeśli nie będzie porozumienia z rządem, prawdopodobne, że pocztowcy zdecydują się na jakąś formę protestu.

Oczywiście chcielibyśmy, żeby najbardziej w trąbę dostał rząd, bo tutaj decydenci są po tej stronie. Naszym zdaniem to, co się dzieje wokół Poczty, to jest pomysł na ograniczenie jej działalności, jeśli nie likwidację - powiedział reporterowi RMF FM Bogumił Nowicki, przewodniczący pocztowej "Solidarności".

Mamy nadzieję, że rząd w osobie pana ministra zechce się włączyć w tę kwestię - dodał Nowicki.

Spotkanie wszystkich związków zawodowych, na które zaproszenie ma otrzymać minister aktywów państwowych Jakub Jaworowski, odbędzie się w drugiej połowie lutego.