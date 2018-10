Około godz. 19:00 rozpoczęły się rozmowy przedstawicieli zarządu LOT ze strajkującymi. Podczas rozmów zarząd LOT reprezentuje Bartosz Piechota, któremu towarzyszą cztery osoby. Piechota został oddelegowany z rady nadzorczej LOT do zarządu spółki. Odpowiadać ma właśnie za dialog społeczny oraz negocjacje z protestującymi związkami zawodowymi.

Manifestacja solidarności ze strajkującymi w PLL LOT / Marcin Gadomski / PAP



Strajkujących, jak zapowiadał wcześniej szef Związku Zawodowego Pilotów Komunikacyjnych PLL LOT Adam Rzeszot, reprezentuje m.in. on sam, Monika Żelazik (Związek Zawodowy Personelu Pokładowego i Lotniczego ZZPPiL) - której powrotu do pracy domagają się protestujący, Agnieszka Szelągowska (wiceprzewodnicząca ZZPPiL), Karol Sadowski (prawnik związkowców) oraz Piotr Wujec.



Przedstawiciele zarządu zostali zaproszeni, jak zaznaczył Rzeszot, do siedziby Międzyzwiązkowego Komitetu Strajkowego w LOT.

W piątek PLL LOT odwołały w piątek 16 rejsów z i do Polski z powodu problemów z załogą, która uczestniczy w nielegalnym strajku w spółce - informował Konrad Majszyk z biura prasowego LOT. Wśród odwołanych lotów były m.in. trzy wyloty z Warszawy i 10 powrotów do stolicy kraju.

Odwołane trzy rejsy z Warszawy to: Warszawa-Koszyce (wylot o 22.35), Warszawa-Lwów (wylot o 22.50) i Warszawa-Oslo (wylot o 8.00).

Do Warszawy odwołano 10 przylotów, część z nich to pochodne odwołań lotów w czwartek - zgodnie z rozkładem załogi zostają na noc i wracają następnego dnia.

Do Warszawy nie przylecą samoloty z pasażerami z: Kijowa-Żulian, Oslo, ze Szczecina, a także z Toronto, Moskwy-Domodiedowo, Paryża, Brukseli, Pragi, Mediolanu i Budapesztu.

Ponadto nie będą zrealizowane loty z portów regionalnych na trasie: Chicago-Kraków, Bydgoszcz - Kijów-Żuliany oraz Lwów - Olsztyn-Mazury.

(ph)