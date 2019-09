Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 50 km/h w terenie zabudowanym skutkuje odebraniem prawa jazdy na 3 miesiące. Alternatywą może być motorower

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 50 km/h w terenie zabudowanym skutkuje odebraniem prawa jazdy na 3 miesiące. Formalnie to starosta podejmuje decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy na okres 3 miesięcy. W takiej sytuacji nie traci się jednak uprawnień na motorower - powiedział Paweł Tuzimek ze Stowarzyszenia Prawników Rynku Motoryzacyjnego

Często dzwonią do nas klienci zainteresowani wypożyczeniem motoroweru na 3 miesiące. Są to klienci, którzy stracili uprawnienia do kierowania pojazdami i szukają alternatywy. Mamy coraz więcej zapytań - stwierdził Artur Jastrzębski z wypożyczalni Rent-A-Vespa. Ważne, aby upewnić się czy motorower ma ważne badania techniczne, które zgodnie z nowymi przepisami trzeba sprawdzać okresowo. Jednak kierowcy, którzy otrzymali sądowy zakaz prowadzenia pojazdów np. za jazdę po alkoholu nie mogą poruszać się na drogach żadnymi pojazdami.



Opracowala: Barbara Stanuch