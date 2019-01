"Nie znam tych panów. Nie wiem o kogo chodzi" - mówi Stefan Niesiołowski, były poseł Platformy Obywatelskiej, teraz reprezentujący PSL-UED. Rano CBA zatrzymało trzech biznesmenów, którzy mieli wręczać korzyści majątkowe jednemu z posłów, w zamian za m.in. kontrakty w spółkach Skarbu Państwa.

Stefan Niesiołowski w Sejmie / Piotr Nowak / PAP

W tle sprawy - według nieoficjalnych informacji - ma pojawiać się nazwisko Stefana Niesiołowskiego. W rozmowie z dziennikarzem RMF FM poseł podkreśla, że nie był w tej sprawie ani zatrzymany, ani przesłuchany.



Twierdzi też, że nikt z CBA, ani z prokuratury się z nim nie kontaktował.



Nie brałem, ani nie dałem żadnej łapówki - podkreśla Stefan Niesiołowski. Poranną akcję tłumaczy, tym, że została przeprowadzona po to, żeby przykryć "taśmy Kaczyńskiego". Po to, to wymyślili - mówi.



Stefan Niesiołowski po szczegóły odsyła do CBA. Nie mam żadnych zarzutów, żadnych łapówek nie brałem, proszę pytać CBA - dodaje. I jak twierdzi nie zna zatrzymanych biznesmenów.



"Geniusze z CBA"

W czwartek Temistokles Brodowski z wydziału komunikacji społecznej Centralnego Biura Antykorupcyjnego poinformował, że funkcjonariusze CBA zatrzymali w woj. łódzkim trzech biznesmenów - Bogdana W., Wojciecha K. i Krzysztofa K.

Mają być "uwikłany w korupcyjny proceder". Śledztwo prowadzone przez CBA wykazało, że wręczali korzyści majątkowe posłowi, a w zamian otrzymywali m.in. intratne kontrakty w spółkach Skarbu Państwa.



Stefan Niesiołowski powiedział, że nie zna zatrzymanych przez CBA biznesmenów.



Dopytywany o szczegóły poseł stwierdził, żeby pytać o sprawę "tych geniuszy z CBA". Chodzi o przykrywkę chyba Kaczyńskiego (...), jego taśmy, prosta sprawa, banalna. Wymyślili, wielka operacja - dodał.



Zastępca ministra koordynatora służb specjalnych Maciej Wąsik potwierdził w czwartek na Twitterze, że "CBA zatrzymało trzech przedsiębiorców, którzy wręczali korzyści posłowi na Sejm w zamian za załatwianie kontraktów w spółkach SP, korzystnych rozstrzygnięć w samorządzie łódzkim i innych instytucjach publicznych".



Oświadczył, że "sprawa (jest) rozwojowa i planowane są kolejne czynności procesowe".