Statystyczna polska rodzina wyda w tym roku na znicze 35 zł - wyliczyli w środę analitycy Open Finanse. Dodali, że największym powodzeniem cieszą się lampki nie droższe niż 5 zł.

Analizując dane z największego portalu aukcyjnego Open Finance wyliczył, że co drugi kupiony znicz kosztował nie więcej niż 5 złotych. Drugą pod względem popularnością okazała się grupa lampek, za które trzeba było zapłacić od 5 do 10 złotych. Takie znicze kupił, co trzeci klient. Za ponad 10 zł zamawiało lampki tylko 17 proc. kupujących, a za ponad 20 złotych za sztukę - 8 proc. W sumie, jak wynika z wyliczeń Open Finance, Polacy kupili za pośrednictwem portalu 10 tys. lampek - przeważnie nie płacąc za ich przesyłkę.

Jak wynika z szacunków przytaczanych przez giełdową firmę Polwax, rynek zniczy może być wart 1 miliard złotych, z czego połowa konsumpcji przypada właśnie na obchody Wszystkich Świętych. To sugeruje, że przeciętne gospodarstwo domowe wyda na znicze ponad 35 złotych.

Biorąc pod uwagę przeciętną ich cenę - statystyczne gospodarstwo domowe kupuje około pięciu lampek. To niewiele biorąc pod uwagę, że za przeciętną pensję netto osoba pracująca w sektorze przedsiębiorstw mogłaby kupić 449 zniczy. Według danych GUS za wrzesień przeciętna pensja wynosiła prawie 4772 zł brutto, czyli 3391 złotych "na rękę".

