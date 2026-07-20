Srebrna złotówka o nominale 20 złotych. Tak będzie wyglądać

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Już 21 lipca kolekcjonerzy i miłośnicy historii polskiego pieniądza będą mieli wyjątkową okazję do poszerzenia swoich zbiorów – Narodowy Bank Polski wprowadza do obiegu srebrną monetę kolekcjonerską o nominale 20 złotych, inspirowaną legendarną złotówką z 1929 roku - przypomina „Fakt”. To kolejny rozdział fascynującej serii „Historia monety polskiej”, która od lat budzi ogromne zainteresowanie wśród numizmatyków.

We wtorek 21 lipca 2026 roku do obiegu trafi srebrna moneta kolekcjonerska o nominale 20 złotych. To niecodzienna propozycja, bo choć nawiązuje do popularnej złotówki, jej wartość nominalna jest aż dwudziestokrotnie wyższa, a wykonanie – prawdziwie wyjątkowe. Moneta ta jest częścią prestiżowej serii „Historia monety polskiej”, która od 2013 roku przybliża najważniejsze momenty i symbole polskiego mennictwa.

Kolekcjonerska gorączka

Premiery nowych monet kolekcjonerskich NBP od lat przyciągają tłumy pasjonatów. Zapewne tak będzie i tym razem. Srebrna moneta o nominale 20 złotych, nawiązująca do złotówki z 1929 roku, z pewnością stanie się jednym z najbardziej pożądanych numizmatów tego roku.

Fot. NBP

Nowa moneta to nie tylko wartość kolekcjonerska, ale także prawdziwa lekcja historii. Na rewersie monety widnieje półkolem napis „1 ZŁOTY II RZECZYPOSPOLITEJ”, a tło zdobi ornament zaczerpnięty z rewersu historycznej złotówki z 1929 roku. Awers to z kolei wierne odwzorowanie monety sprzed niemal stu lat z wizerunkiem orła. Całość dopełnia fragment portalu z dawnej siedziby Banku Polskiego przy ulicy Bielańskiej w Warszawie, co nadaje monecie niepowtarzalny, historyczny charakter.

Złoty – symbol polskiej stabilności i niezależności

Wprowadzenie złotówki w 1924 roku było przełomowym momentem w historii polskiej gospodarki. Po latach inflacji i niestabilności związanych z marką polską, nowa waluta stała się symbolem odrodzonego państwa. Co ciekawe, pierwsze złotówki powstawały aż w ośmiu mennicach na terenie Europy i Stanów Zjednoczonych, a do Polski trafiło ich aż 436 milionów. Z czasem produkcję przejęła warszawska mennica, która początkowo skupiała się na najniższych nominałach, by z biegiem lat wprowadzać coraz bardziej wartościowe monety.

Nie bez znaczenia jest również artystyczna strona monety. Projekt nawiązuje do dzieła Mieczysława Kotarbińskiego – wybitnego rzeźbiarza, który w latach 20. XX wieku stworzył nowy wizerunek złotówki. Warto przypomnieć, że w tamtym okresie zmieniano także skład monet – srebro ustępowało miejsca niklowi, co miało odzwierciedlenie w realiach gospodarczych i technologicznych ówczesnej Polski. Dzisiejsza srebrna moneta kolekcjonerska to swoisty powrót do tradycji i hołd dla dawnych mistrzów.

Inwestycja, która może się opłacić

Kolekcjonerskie monety NBP to nie tylko pasja, ale również sposób na inwestycję. Ich wartość rynkowa potrafi wzrosnąć od kilku do nawet kilkuset procent w stosunkowo krótkim czasie. Wszystko zależy od nakładu, tematyki, stanu zachowania i oczywiście ceny kruszcu. Najciekawsze emisje znikają z bankowych półek w mgnieniu oka, a na rynku wtórnym osiągają zawrotne ceny.

Nową srebrną monetę kolekcjonerską będzie można nabyć już od 21 lipca w oddziałach okręgowych Narodowego Banku Polskiego oraz za pośrednictwem sklepu internetowego NBP.