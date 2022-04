Jak będą pracować sklepy najpopularniejszych sieci przed Wielkanocą? Większość z nich nie wydłuży godzin otwarcia. W Wielką Sobotę prawie wszystkie sklepy będą działać do godziny 13.

Zdj. ilustracyjne / shutterstock / Shutterstock

Dziś i jutro dłużej o godzinę będą otwarte sklepy sieci Biedronka (do 23.00) oraz ok. połowa marketów Intermarche (do 22.00).



Sieć Carrefour nie planuje wydłużać czasu pracy w swoich sklepach, które pozostaną czynne do godziny 22.00. Również sieć sklepów Dino nie wydłuży godzin handlowych przed świętami - będą otwarte w standardowych godzinach 6.00-22.30. Także sklepy sieci Lidl i Netto działają planowo do 23.00.



W Wielką Sobotę w większości sklepów klienci będą mogli zrobić zakupy do godziny 13.00. Placówki Intermarche otwarte będą do 14.00.



W Niedzielę Wielkanocną i Poniedziałek Wielkanocny obowiązuje zakaz handlu.