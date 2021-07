​Zarzuty chuligańskiego zamachu na zdrowie plażowicza, poprzez kilkukrotne uderzenie go szklaną butelką, tzw. tulipanem, usłyszał 28-latek z Krakowa. Do incydentu doszło nad zalewem Kryspinów. Decyzją sądu mężczyzna został tymczasowo aresztowany. Grozi mu do 15 lat więzienia.

