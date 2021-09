Pięć spółek Grupy Orlen zaangażowanych w projekty energetyczne na Morzu Bałtyckim podpisało tzw. umowę sektorową wyznaczającą kierunki rozwoju sektora morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Przyjęty dokument to efekt prac inwestorów, przedsiębiorstw instytucji i organizacji - podał koncern.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Jak przekazał PKN Orlen, zgodnie z przyjętymi założeniami sygnatariusze porozumienia będą dążyć m.in. do jak największego zaangażowania polskich firm w realizację inwestycji. Dla projektów realizowanych w ramach pierwszej fazy przewidziano udział tzw. local content na poziomie 20-30 proc. ich łącznej wartości, co najmniej 45 proc. dla projektów realizowanych do 2030 r. i minimum 50 proc. dla projektów realizowanych po 2030 r.

Pięć spółek z Grupy Orlen zaangażowanych w projekty energetyczne na Bałtyku podpisało dziś tzw. umowę sektorową - oznajmił w środę PKN Orlen. Jak podkreślił, "przyjęty dokument to efekt prac inwestorów, przedsiębiorstw, instytucji i organizacji zaangażowanych w rozwój polskiego sektora morskiej energetyki wiatrowej, wyznaczający dalsze kierunki rozwoju branży w Polsce".

Jako Grupa Orlen wiemy, że morska energetyka wiatrowa odegra jedną z kluczowych ról w transformacji energetycznej i osiągnięciu neutralności emisyjnej Koncernu. To także nowy, atrakcyjny obszar dla rozwoju przemysłu i biznesu w Polsce - podkreślił prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie koncernu.

Obajtek zwrócił uwagę, że "aby morska energetyka wiatrowa stała się nowym impulsem dla gospodarki, potrzebne są działania określające ramy jej funkcjonowania". I po to powstała umowa sektorowa. Włączyliśmy się w jej opracowanie, wiedząc, że Sector Deal, obok tak ważnych dla branży dokumentów jak ustawa offshore, będzie kolejnym krokiem milowym dla rozwoju energetyki wiatrowej na Bałtyku - zaznaczył prezes PKN Orlen.

Według koncernu "sygnatariuszami umowy sektorowej jest pięć podmiotów z Grupy Orlen, które realizują lub są zaangażowane w projekty energetyczne na Bałtyku: PKN Orlen, Baltic Power, Orlen Neptun, Energa OZE oraz Energa MFW". Spółki Grupy Orlen poprzez realizację obecnych i przyszłych projektów offshore wind będą działały m.in. na rzecz edukacji, rynku pracy i badań naukowych, wspierając tym samym rozwój całego polskiego sektora morskiej energetyki wiatrowej - zapowiedział koncern.

Jak wyjaśnił PKN Orlen, w prace nad umową sektorową zaangażowało się łącznie kilkunastu ekspertów z Grupy Orlen, którzy brali aktywny udział w pracach każdej z sześciu specjalistycznych grup roboczych. Efektem trwających niemal rok prac jest dokument, który określa kierunki rozwoju branży offshore wind przy możliwie jak największym zaangażowaniu i rozwoju polskiego łańcucha wartości - podkreślono w informacji.

PKN Orlen przypomniał, że "rozbudowa potencjału energetycznego na Bałtyku jest jednym z kluczowych projektów rozwojowych Grupy Orlen realizowanym obecnie przez pięć podmiotów". Koncern wspomniał przy tym, iż "swoje kompetencje i doświadczenie w obszarze morskiej energetyki wiatrowej" rozbudowuje m.in. poprzez realizację projektu Baltic Power - morskiej farmy wiatrowej o mocy do 1,2 GW powstającej w partnerstwie z kanadyjską spółką Northland Power.

Ponadto spółki Orlen Neptun i Energa MFW planują pozyskanie możliwie jak największej liczby spośród 11 nowych koncesji uprawniających do realizacji projektów offshore wind w nadchodzących latach. Z kolei spółka Energa OZE rozpoczęła intensywne działania w zakresie rozwoju usługi serwisowania przyszłych morskich farm wiatrowych na Bałtyku - przekazał PKN Orlen.

Koncern podkreślił, że według założeń przyjętej i realizowanej Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. "tylko do 2030 r. na polskich wodach ma powstać od 9 do 11 GW mocy zainstalowanych w morskiej energetyce wiatrowej". Grupa Orlen planuje stać się jednym z liderów w tym obszarze m.in. dzięki realizacji strategii Orlen2030 - zaznaczono w informacji.

PKN Orlen dodał, że do 2030 r. na inwestycje w nowoczesną energetykę, w tym na projekty offshore wind, koncern przeznaczy 47 mld zł.

Wcześniej koncern informował, że obszar, na którym ma powstać farma wiatrowa w ramach projektu Baltic Power, to ok. 131 km kw., zlokalizowany ok. 23 km na północ od linii brzegowej Bałtyku na wysokości Choczewa i Łeby, przy czym rozpoczęcie budowy planowane jest w 2023 r., a zakończenie w 2026 r.