Wniosek o aresztowanie 24-letniego mężczyzny podejrzanego o zabójstwo brata złożył do mrągowskiego sądu w poniedziałek prokurator rejonowy. 26-latek zginął od ciosu nożem podczas kłótni. Sprawcy grozi za to dożywocie.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Jacek Skóra, RMF FM

Jak poinformował w poniedziałek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Olsztynie Krzysztof Stodolny, mrągowski prokurator rejonowy, skierował dziś do Sądu Rejonowego w Mrągowie wniosek o tymczasowe aresztowanie 24-letniego Kamila B. podejrzanego umyślne spowodowanie śmierci brata.

Jak wynika z zebranego w sprawie materiału dowodowego do zdarzenia doszło w jednym z domów w gminie Sorkwity, w nocy z piątku na sobotę. W trakcie kłótni pomiędzy mężczyznami, Kamil B. zadał pokrzywdzonemu cios nożem w okolice brzucha, powodując masywny krwotok wewnętrzny i zewnętrzny, którego skutkiem była śmierć - podał prokurator.



W sobotę Kamil B. został zatrzymany przez policję, a w niedzielę prokurator przedstawił podejrzanemu zarzut zabójstwa. Mężczyzna przesłuchany w charakterze podejrzanego złożył obszerne wyjaśnienia. Jednakże z uwagi na dobro śledztwa i początkową fazę postępowania, nie można szczegółowo się do nich odnieść - wyjaśnił prokurator. Przestępstwo to zagrożone jest karą dożywotniego pozbawienia wolności.