Zjednoczona Prawica wygrywa w najnowszym sondażu poparcia dla partii politycznych, zrealizowanym przez pracownię Social Changes dla portalu wPolityce. Na obóz, którego liderem jest Jarosław Kaczyński, chce głosować 37 proc. badanych. "Spada poparcie dla Lewicy oraz PSL; oba te ugrupowania zbliżają się do progu wyborczego" - podkreśla wPolityce.pl. Do urn chce iść 61 proc. respondentów.

Włodzimierz Czarzasty - jeden z liderów Lewicy / Albert Zawada / PAP Według sondażu chęć oddania głosu na Zjednoczoną Prawicę zadeklarowało 37 proc. badanych. To wzrost o 1 punkt procentowy w porównaniu do poprzedniej fali badań. Na Koalicję Obywatelską chce głosować 30 proc. respondentów, czyli o 4 punkty proc. więcej niż poprzednio.



Poparcie dla Polski 2050 (10 proc.) i Konfederacji (8 proc) nie zmieniło się od ostatniego badania.



"Traci Lewica, na którą chce głosować 6 proc. badanych, co oznacza spadek o 2 punkty procentowe. Na Polskie Stronnictwo Ludowe wskazało 5 proc. badanych, o 2 punkty procentowe mniej niż tydzień temu. Poparcie dla Kukiz‘15 bez zmian - 2 proc. Również Porozumienie zachowało swój stan posiadania - 1 proc." - podaje wpolityce.pl



Deklarowana frekwencja wyborcza wyniosła 61 proc. Nie zmieniła się od poprzedniego badania.



Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) w dniach od 16 do 19 września 2022 r. na panelu internetowym, na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków. W badaniu wzięło udział 1074 osób.