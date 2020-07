Polacy są wyraźnie podzieleni w ocenie pomysłu budowania przez Prawo i Sprawiedliwość nowej sejmowej większości. W najnowszym sondażu United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej" opcja szukania przez Zjednoczoną Prawicę nowego koalicjanta ma niemal tylu zwolenników, co przeciwników. Co również ciekawe, więcej niż co czwarty zwolennik poszerzania koalicji rządzącej nie był w stanie wskazać, z kim PiS powinien nowy sojusz zawrzeć.

