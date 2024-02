Protestujący rolnicy na dobę zablokowali także autostradę A2 i największe przejście graniczne z Niemcami - w Świecku. Protest rozpoczął się o 13.00 i zakończy o tej samej godzinie jutro. Samochody osobowe i ciężarówki są kierowane na objazdy. Ciężarówki dojeżdżają tylko do węzła Jordanowo, osobówki są przepuszczane aż do węzła Świecko.

Odcinek drogi S3, pomiędzy węzłem Pyrzyce a węzłem Myślibórz, był zablokowany w obu kierunkach - poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Utrudnienia zakończyły się około godz. 17.

Rolnicy w Pomorskiem nie odpuszczają

Z uwagi na protest rolników zablokowana była w obu kierunkach S7 w Nowym Dworze Gdańskim - informuje Tomasz Haluch z gdańskiego GDDKiA. Wprowadzono tam objazdy drogami lokalnymi. Utrudnienia mogą trwały do godz. 16.

Zablokowana była także DK55 w Kwidzynie. Nieprzejezdny był również wyjazd z ronda w kierunku Jelenia (DK90). Utrudnienia trwały do godz. 18.

Z powodu protestu zablokowana był również DK22 w obrębie węzła drogowego Lipienice, w Chojnicach. Tu utrudnienia trwały do godz. 16.00.

A4 w Dolnośląskiem

Rolnicy zablokowali także węzeł autostradowy Brzezimierz na autostradzie A4 w pobliżu Oławy na Dolnym Śląsku. Nie można tam było wjechać ani zjechać z autostrady - poinformowały służby drogowe.

"Ruch na autostradzie się odbywa, ale pojazdy jadące zarówno w stronę Katowic, jak i Wrocławia nie mogą zjechać na tym węźle. Niemożliwy jest też wjazd na autostradę" - informował dyżurny GDDKiA.

Możliwe utrudnienia na drogach w Lubiskiem

W obu kierunkach zablokowana była trasa S3 między węzłami Myślibórz i Gorzów Wielkopolskim Północ. Dyżurny GDDKiA podał, że utrudnienie w ruchu powstało po godz. 13 i trwało około trzy godziny.

GDDKiA poinformowała też, że objazd zablokowanego odcinka wyznaczono starą drogą nr 3 i drogą wojewódzką DW119.



Czego oczekują protestujący rolnicy?

Od wielu tygodni trwają protesty rolników nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. Producenci sprzeciwiają się nie tylko niekontrolowanemu napływowi żywności z Ukrainy, ale również unijnym regulacjom związanym z tzw. Zielonym Ładem.

To pakiet unijnych ustaw, które mają umożliwić Europie osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku. Zmiany w prawie zakładają m.in. ograniczenia w stosowaniu pestycydów i nawozów. W ich ramach ma być realizowana także strategia "od pola do stołu", której celem jest zapewnienie zdrowszej żywności.

Rolnicy podkreślają jednak, że regulacje są oderwane od realiów i zwłaszcza w sytuacji kryzysu związanego z wojną w Ukrainie, przyczyniają się do gwałtownego wzrostu kosztów produkcji rolnej. Przedstawiciele polskiego resortu rolnictwa deklarują, że wspierają protestujących.