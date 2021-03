Poranek bez wyraźnych symptomów wiosny: w wielu miejscach kraju zrobiło się biało. W ciągu dnia może spaść do 5 cm śniegu. W kilku regionach obowiązują otrzeżenia IMGW przed oblodzeniami na drogach i chodnikach.

IMGW informuje o oblodzeniu dróg i chodników w województwach łódzkim, wielkopolskim i lubuskim. Temperatura minimalna w godzinach rannych w tych regionach wyniesie od -4 st. C do -2 st. C.



Poranek pochmurny w niemal całej Polsce. W poniedziałek rano zachmurzenie na przeważającym obszarze duże, możliwe przejaśnienia. Najładniej na zachodzie. Tam zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane - informuje dyżurny synoptyk z IMGW Kamil Walczak.



Dziś może być biało w wielu regionach kraju. Na krańcach zachodnich - bez opadów, ale na pozostałym obszarze kraju przelotne opady śniegu. Mocniej będzie sypać na Warmii i Maurach. Lokalnie w ciągu całego dnia pokrywa śnieżna może tam zwiększyć się o ok. 5 cm.



Najniższa temperatura będzie na północnym wschodzie. Tam termometry pokażą ok. -1 stopnia C. Najcieplej na południowym zachodzie - tam temperatura dodatnia, do +5 stopni Celsjusza.



Na razie mamy ochłodzenie, bo poprzednie dni były ciut cieplejsze. Choć nie widać zdecydowanego powrotu zimy, a też nie ma wyraźnych symptomów wiosny - mówi synoptyk.