Krakowska policja opublikowała – ku przestrodze – film z tragicznego w skutkach wypadku, do którego doszło 28 sierpnia na skrzyżowaniu ulic Zielińskiego, Kapelanki i Monte Cassino. Kierowca skody wjechał na nie na czerwonym świetle. Doprowadził do wypadku, w którym zginęła jadąca z nim młoda kobieta.

Tragiczny wypadek w Krakowie Policja



Do wypadku doszło 28 sierpnia około godziny 22:00 na skrzyżowaniu ulic Zielińskiego, Kapelanki i Monte Cassino.

23-letni kierowca rozpędzonej skody wjechał na skrzyżowanie na czerwonym świetle. Zderzył się z prawidłowo jadącym kierowcą citroena.

W wypadku zginęła 25-letnia kobieta, jadąc w skodzie na miejscu pasażera.

Krakowska policja opublikowała - ku przestrodze - zapis z kamer miejskiego monitoringu, na którym widać moment zderzenia pojazdów. Przypomina, że niedostosowanie się do wskazań sygnalizacji świetlnej to cały czas jedna z głównych przyczyn wypadków. W 2018 roku z tej przyczyny doszło w Krakowie do 60 wypadków i 244 kolizji.