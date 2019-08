14-letni chłopiec spadł ze skały na kieleckiej Kadzielni. Nastolatek został przewieziony do szpitala, ale jego życia nie udało się uratować.

Zdjęcie ilustracyjne / Jacek Skóra / RMF FM

Do tragicznego wypadku doszło w piątek wieczorem w stolicy regionu świętokrzyskiego. Z tzw. Skałki Geologów na kieleckiej Kadzielni spadł 14-letni chłopiec.



Z pierwszych ustaleń wynika, że na tej Skale Geologów przebywało dwóch czternastolatków. W pewnym momencie jeden z nich podszedł do skraju tej skały. Prawdopodobnie chciał usiąść, ale stracił równowagę i spadł - opisywał przebieg tragicznego zdarzenia mł. asp. Damian Janus z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.



Chłopiec został przetransportowany do szpitala, ale jego życia nie udało się uratować. Do późnych godzin wieczornych policjanci, m.in. z udziałem technika kryminalistycznego, prowadzili niezbędne czynności na miejscu tego tragicznego wypadku. Będziemy teraz ustalać wszystkie okoliczności i szczegóły tego zdarzenia - dodał Janus.