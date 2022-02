"Zatrzymano 23-letniego mężczyznę, który - jak zakładamy - mógł kierować samochodem w piątkowy wieczór, kiedy doszło do śmiertelnego potrącenia kobiety w Pękoszewie" - poinformował rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Łodzi Krzysztof Kopania.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W przydrożnym rowie w okolicach Skierniewic (Łódzkie) przy drodze krajowej nr 70, w miejscowości Pękoszew, wczoraj przed południem znaleziono ciało 39-letniej kobiety.

Mieszkała ona w okolicy. Ustalono, że w piątek wieczorem uczestniczyła w spotkaniu towarzyskim i wyszła około godziny 19:00. Niewykluczone, że do jej potrącenia doszło już w piątek wieczorem. Wiele wskazuje na to, że kobieta została potrącona i zginęła w wypadku. Przede wszystkim świadczą o tym ślady - dodał Krzysztof Kopania.



Dziś znaleziono samochód, którym mógł jechać sprawca wypadku. Zatrzymano 23-letniego mężczyznę mogącego mieć związek ze śmiercią kobiety.



Pojazd, który prawdopodobnie brał udział w zdarzeniu - to dostawczy Ford Transit. Zatrzymany został mieszkaniec jednej z pobliskich miejscowości, który, jak zakładamy, mógł kierować samochodem w piątkowy wieczór, gdy doszło do potrącenia kobiety, a następnie oddalić się z miejsca wypadku - podkreślił.



Postępowanie trwa. Mężczyzna pozostaje zatrzymany do dyspozycji Prokuratury Rejonowej w Rawie Mazowieckiej. Najpóźniej jutro podjęte zostaną decyzje, co do ewentualnych zarzutów - zaznaczył prokurator.