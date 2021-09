Na trzy miesiące zostali tymczasowo aresztowani dwaj mężczyźni podejrzani o pobicie mieszkańca powiatu oleckiego - podała w środę warmińsko-mazurska policja. W wyniku odniesionych obrażeń pobity 38-latek zmarł w szpitalu.

/ Policja /

Według policji do zdarzenia doszło w miniony weekend w gminie Wieliczki. Oficer dyżurny z Olecka otrzymał wtedy zgłoszenie o leżącym na drodze pobitym mężczyźnie. Wysłany na miejsce patrol prewencji udzielił poszkodowanemu pierwszej pomocy. Został on przetransportowany przez załogę karetki pogotowia do szpitala w Ełku.

Wkrótce potem policja zatrzymała do kontroli drogowej samochód, którym jechało dwóch nietrzeźwych mężczyzn, podejrzewanych o pobicie 38-latka.

Prokurator rejonowy w Olecku Andrzej Tylenda przekazał, że obaj znali pokrzywdzonego. Przedstawiono im zarzuty pobicia i spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Zastrzegł, że na tym etapie śledztwa za wcześnie mówić o motywach ich działania.

Na wniosek prokuratora sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 35-latka i 28-latka na okres trzech miesięcy.

Już po przedstawieniu im zarzutów pobity mężczyzna zmarł w szpitalu na skutek odniesionych obrażeń. Dlatego śledczy przewidują zmianę kwalifikacji przestępstwa na surowszą. Nie wiadomo na razie, czy będą to zarzuty pobicia ze skutkiem śmiertelnym czy zabójstwa. Śledczy odtwarzają jeszcze dokładny przebieg zdarzenia i czekają na opinię biegłego z zakresu medycyny sądowej.