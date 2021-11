Słowacka spółka TMR, która jest właścicielem wielu ośrodków narciarskich, w tym także w Polsce (Szczyrk) rozpoczęła sprzedaż karnetów na zbliżający się sezon zimowy.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak informują przedstawiciele słowackiego operatora, sezon zimowy w ośrodkach narciarskich już puka do drzwi i poszczególne ośrodki uważnie śledzą prognozy pogody, aby dowiedzieć się, kiedy będzie można zacząć naśnieżanie. Narciarze otwierają już kalendarze. W piątek 19 listopada rozpoczęła się przedsprzedaż jedno- i kilkudniowych skipassów do ośrodków narciarskich na Słowacji i w Polsce.

Najważniejszą jest to, że ośrodki narciarskie dostały zielone światło. Decydenci poszczególnych krajów określili warunki, na jakich będą mogły działać ośrodki narciarskie. My z kolei zrobimy wszystko, aby nasi goście mogli cieszyć się jazdą na nartach, a jednocześnie, aby uprawianie sportów zimowych było dla wszystkich bezpieczne - powiedział Čeněk Jílek, COO spółki Tatry Mountain Resorts, a.s. (TMR).

Otwarcie ośrodków narciarskich zaplanowano na grudzień:

3.12. Jasna (SK),

4.12. Jezioro Szczyrbskie (SK),

11.12. Tatrzańska Łomnica (SK),

17.12. Szczyrk (PL).

Od dziś narciarze mogą kupić jedno- i kilkudniowe skipassy do wszystkich tych ośrodków.

Przedsprzedaż skipassów w sposób podobny do zakupu biletów lotniczych - czyli w elastycznych cenach. Zasada jest prosta - im wcześniej kupisz skipass, tym taniej. W praktyce oznacza to, że narciarze kupujący skipassy online przez stronę GOPASS, kupują jedno- i kilkudniowe skipassy w najlepszych cenach w porównaniu do kupowania skipassów na miejscu w ośrodkach. Dynamiczne ceny będą także ważnym elementem zarządzania obłożeniem ośrodków w danym terminie - dodał Michal Brabec z TMR.

Najbardziej uniwersalny skipass - Sprytna Sezonówka PREMIUM, oferuje ponad 200 km tras w 10 ośrodkach w 4 krajach. Obowiązuje przez cały sezon zimowy w ośrodkach Jasna (SK), Tatrzańska Łomnica (SK), Jezioro Szczyrbskie (SK), Stary Smokowiec (SK), Szczyrk (PL), Szpindlerowy Młyn (CZ), Ještěd (CZ), Mölltaler Gletscher (AT), Ankogel (AT), Muttereralm Innsbruck (AT). Bonus stanowi 15 proc. zniżka w sklepach Motion i obiektach gastronomicznych na stoku. Do końca listopada taki skipass można nabyć za 449,- euro.