W Tatrach panują skrajnie trudne warunki do uprawiania turystyki. Władze Tatrzańskiego Parku Narodowego odradzają w poniedziałek wszelkich wyjść w góry.

Zdjęcie ilustracyjne / pixabay.com / Pixabay

"W Tatrach panują skrajnie trudne warunki do uprawiania turystyki. Wieje silny, porywisty wiatr, który może powodować łamanie gałęzi i drzew. Na wszystkich szlakach jest bardzo ślisko i występują oblodzenia. Odradzamy w dniu dzisiejszym wszelkich wyjść w góry" - czytamy w komunikacie turystycznym przygotowanym przez pracowników TPN.



Pokryte lodem są wszystkie drogi dojściowe do schronisk, również w Dolinie Kościeliskiej i Chochołowskiej. Powyżej górnej granicy lasu szlaki są pokryte śniegiem. Dodatkowym utrudnieniem są zawieje i zamiecie śnieżne ograniczające widzialność i utrudniające orientację w terenie, co może być przyczyna pobłądzeń.



W nocy z niedzieli na poniedziałek huraganowy wiatr osiągał w porywach prędkości ponad 150 km na godzinę - odnotowało Wysokogórskiego Obserwatorium Meteorologicznego IMGW na Kasprowym Wierchu.