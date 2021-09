​W jednym z mieszkań w Lublinie znaleziono skorpiona. Lokatorka złapała zwierzę i przekazała specjalistom. Nie wiadomo, jak skorpion się znalazł w lokalu.

Do zdarzenia doszło w mieszkaniu przy ulicy Onyksowej w Lublinie. Lokatorka po znalezieniu skorpiona złapała go do słoika. Zwierzę trafiło pod opiekę Lubelskiego Egzotarium w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt.

Nie wiadomo skąd skorpion - nie występujący dziko u nas - znalazł się w lubelskim mieszkaniu. Fundacja Epicrates wskazuje, że są dwie możliwości: mógł albo uciec z prywatnej hodowli, albo przybył do Polski jako "pasażer na gapę", np. w transporcie owoców.

Fundacja zaznacza, że lubelski pajęczak to przedstawiciel rodzaju Euscorpius. Jego jad nie jest niebezpieczny dla człowieka.