Śląscy „łowcy głów”, czyli policjanci z Zespołu Poszukiwań Celowych Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach wytopili ukrywającego się w Wielkiej Brytanii 27-latka, Był on skazany w Polsce za zbiorowe zgwałcenie 16-letniej dziewczyny. Mężczyzna czeka na ekstradycję do Polski.

zatrzymany 27-latek / Policja Śląska / Policja

27-latek od niespełna roku był poszukiwany listem gończym za udział w zbiorowym gwałcie. Został skazany za to przestępstwo na 3,5 roku więzienia.

Do gwałtu doszło w grudniu 2013 roku w Pietrzykowicach koło Żywca. Grupa znajomych najpierw bawiła się w jednym z żywieckich lokali, później impreza przeniosła się do prywatnego domu. Tam 16-latka najpierw została zmuszona do wypicia alkoholu, a później wykorzystana seksualnie przez kilka osób.

Wśród nich był właśnie zatrzymany w Wielkiej Brytanii mężczyzna, który teraz ma 27 lat.

Po gwałcie sprawcy odwieźli 16-latkę na przystanek autobusowy i tam zostawili. Po powrocie do domu dziewczyna opowiedziała o wszystkim matce, która powiadomiła policję.

Pod koniec stycznia 2020 roku Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej skazał mężczyznę na 3 lata i 6 miesięcy pozbawienia wolności. By uniknąć więzienia, skazany zaczął się ukrywać. Od lutego 2021 roku był poszukiwany najpierw przez policjantów z komendy w Żywcu, a następnie przez kryminalnych z Zespołu Poszukiwań Celowych KWP w Katowicach, którzy po wystawieniu listu gończego przejęli sprawę.

Śląscy "łowcy głów" namierzyli mężczyznę w Wielkiej Brytanii. Ustalili jego dokładny adres i poprosili o pomoc brytyjską policję. 27-latek jest obecnie w areszcie w Wielkiej Brytanii i czeka na ekstradycję do Polski.