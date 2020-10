Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem dla południowych powiatów województw: podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego oraz dolnośląskiego.

Zdjęcie ilustracyjne / Maciej Rozwadowski / PAP

Jak przekazało IMGW, przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, a w porywach do 90 km/h, z kierunków południowych.

Alerty dla Dolnego Śląska, Opolszczyzny i Śląska obowiązują do niedzieli rano, zaś dla pozostałych województw do niedzieli po południu.



Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że należy spodziewać się warunków sprzyjających wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.



IMGW zaleca przestrzeganie wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Radzi też, by dostosować swoje plany do warunków pogodowych.