Zdobywała najwyższe szczyty świata i pokazywała innym kobietom, że można mierzyć wysoko. Nawet tak wysoko, jak wznosi się szczyt K2. Mowa o himalaistce Wandzie Rutkiewicz, do której będzie należał rok 2022. Centralna Inauguracja Roku Wandy Rutkiewicz odbędzie się w sobotę w kinie „Bodo” w Łodzi.

Wanda Rutkiewicz / CAF/Teodor Walczak / PAP

Projekcje filmów poświęconych Wandzie Rutkiewicz oraz spotkania z osobami, które ją poznały rozpoczną obchody roku najsłynniejszej polskiej himalaistki, pierwszej kobiety, która zdobyła K2 i pierwszej Europejki, która weszła na Mount Everest.

Inauguracja Roku Wandy Rutkiewicz odbywa się w Łodzi, bo to miasto kobiet silnych, często nieoczywistych bohaterek - podkreśla wiceprezydent Łodzi Joanna Skrzydlewska. I taka właśnie była Wanda Rutkiewicz. Przecież jako pierwsza kobieta zdobyła K2, a na Czomolungmę weszła jako pierwsza Europejka. Sięgała szczytów, nie tylko tych rzeczywistych, ale też tych, które wcześniej dla kobiet były nieosiągalne. Choć była osobą niezwykle skromną, to do dziś stanowi wzorzec dla wielu z nas. Pokazała, że jeśli tylko się chce, można sięgnąć swoich marzeń - dodała wiceprezydent.

To była niezwykła, bardzo skromna kobieta, stąd pomysł, by inauguracja jej roku odbyła się właśnie w kameralnym kinie "Bodo" w Łodzi - wyjaśnia organizator wydarzenia wiceprezes klubu Polskie Himalaje Janusz Kalinowski.

Uważała, że w górach człowiek jest wolny, spokojny i przeżywa w nich coś ważnego. Nigdy nie chciała i nie lubiła robić wokół siebie szumu. Mimo to w pewien sposób przekazywała nam wskazówki, jak żyć, w jaki sposób spełniać swoją pasję - dodał Kalinowski.

Wzruszający moment

Najważniejszym punktem Centralnej Inauguracji Roku Wandy Rutkiewicz będzie projekcja 30-minutowego filmu z wypowiedziami samej Wandy Rutkiewicz.

Niezwykle wzruszającym momentem w tym obrazie jest wypowiedź wspinaczkowego partnera Wandy Rutkiewicz, który był z nią na wyprawie na Kanczendzongę - opowiada Janusz Kalinowski. Mówi on: "Mam wyrzuty sumienia cały czas, że ja rzeczywiście zostawiłem Wandę. Można było pójść i zobaczyć. Może byśmy ją uratowali? Ale ja się przeraziłem śmierci".

Pierwszy seans filmowy poświęcony himalaistce rozpocznie się w łódzkim kinie "Bodo" (mieszczącym się przy ul. Rewolucji 1905 roku 78/80) o godz. 19.

/ Materiały prasowe

Jednym z punktów obchodów Roku Wandy Rutkiewicz będzie zjazd szkół podstawowych z całej Polski, zorganizowany w hołdzie polskiej himalaistce. Odbędzie się on w Zakopanem na przełomie kwietnia i maja 2022 roku. Wtedy przewidziane są spotkania z polskimi zdobywczyniami i zdobywcami wysokich gór, prelekcje oraz górskie wędrówki.

2022 Rokiem Wandy Rutkiewicz

W październiku 2021 roku Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ustanowił 2022 Rokiem Wandy Rutkiewicz - polskiej alpinistki i himalaistki, jednej z najwybitniejszych osobowości ze środowiska wspinaczy w historii. Jako trzecia kobieta na świecie i pierwsza Europejka stanęła na Mount Evereście, natomiast K2 zdobyła jako pierwsza. To osiągnięcie wpisane jest do Księgi Rekordów Guinnessa.

O swojej miłości do gór, o wyprawach i płynących z nich refleksjach pisała w czasopismach o tematyce alpinistycznej. Była zdecydowaną rzeczniczką i zdeterminowaną realizatorką wspinaczkowej samodzielności kobiet. Wanda Rutkiewicz to również autorka lub współautorka kilku książek.

Zaginęła w maju 1992 roku podczas ataku szczytowego na Kanczendzongę. Jej ciała nie odnaleziono.