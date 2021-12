​Policjanci zatrzymali 38-letniego mieszkańca Żywiecczyzny, który ma na koncie szereg włamań i zniszczeń mienia. Sąd aresztował go na 3 miesiące. Przestępstw dopuścił się w warunkach recydywy, więc za kraty może trafić na 15 lat - podała w środę policja w Żywcu.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Rzecznik żywieckiej policji Mirosława Piątek poinformowała, że kilka dni temu dyżurny komisariatu w Rajczy otrzymał informację, że do jednego z domów wtargnął mężczyzna, który zniszczył drzwi i uszkodził samochód, po czym uciekł.

Policjanci ustalili, że sprawcą był 38-letni mieszkaniec powiatu żywieckiego. Szybko został zatrzymany. Trafił do policyjnego aresztu. Jak się okazało, nie było to jego jedyne przewinienie. Policjanci ustalili, że w ciągu tygodnia włamywał się do różnych sklepów i obiektów. Straty, jakie wyrządził, sięgnęły ponad 10 tys. zł. Odzyskano część skradzionych przedmiotów. 38-latek jest również sprawcą zniszczeń mienia - przekazała Piątek.



Mężczyzna usłyszał już zarzuty. We wtorek żywiecki sąd aresztował go na 3 miesiące.



Z uwagi na fakt, że przestępstw dopuścił się w warunkach recydywy, w więzieniu może spędzić nawet 15 lat - dodała rzecznik policji w Żywcu.