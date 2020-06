Senat przyjął w czwartek poprawki do ustawy o dodatku solidarnościowym, które przewidują podwyższenie kwoty dodatku z 1400 zł do 1500 zł. Do tej samej kwoty wzrosnąć miałby być również zasiłek dla bezrobotnych, który zgodnie z ustawą miał wynosić 1200 zł.

