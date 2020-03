Senat na rozpoczętym po południu posiedzeniu zajmie się m.in. ustawą o przeniesieniu środków z OFE na Indywidualne Konta Emerytalne (IKE) i nowelą wprowadzającą opłaty od napojów słodzonych oraz tzw. "małpek". Dodany został punkt poświęcony uchwale ws. katastrofy smoleńskiej.

Senat rozpoczął posiedzenie po kilkugodzinnym opóźnieniu / Marcin Obara / PAP

Marszałek Tomasz Grodzki poinformował na briefingu przed rozpoczęciem planowanego na dwa dni posiedzenia, że Senat zrezygnował na obecnym posiedzeniu z rozpatrywania niektórych punktów.

Zrezygnowaliśmy z punktów, które mogą poczekać, na przykład z dużych zmian w Regulaminie Senatu. Będzie tylko drobna zmiana, która umożliwi Senatowi szybkie procedowanie nad nowelizacją specustawy o koronawirusie, bo takie jest oczekiwanie społeczne. Obiecywaliśmy to tydzień temu i zamierzamy to realizować - powiedział Grodzki.

Marszałek Senatu poinformował również, że zgodził się w trybie przyspieszonym wprowadzić pod obrady uchwałę dotyczącą katastrofy smoleńskiej. Ponadto - zapowiedział Grodzki - Senat zajmie się zmianami w ustawach w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów, nowelą Prawa geodezyjnego oraz nowelą ustawy dotyczącą OFE.

Ustawa dot. przeniesienia środków z Otwartych Funduszy Emerytalnych na Indywidualne Konta Emerytalne zakłada, że ok. 154 mld zł, które obecnie znajdują się w funduszach, zostanie przekazanych do IKE, będą podlegały dziedziczeniu, a po osiągnięciu wieku emerytalnego będą mogły być wypłacone w całości bądź w ratach. Przekazanie pieniędzy z OFE do IKE nastąpi automatycznie. Ci, którzy nie zgodzą się na przekazanie środków z OFE na IKE, będą mogli złożyć deklarację o przekazanie pieniędzy do ZUS. Z tytułu przekształcenia OFE w IKE wnoszona będzie opłata odpowiadająca wartości 15 proc. aktywów netto OFE. Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 czerwca 2020 r.

Senatorowie zajmą się też nowelizacją niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów - czyli wprowadzającą opłaty: cukrową i od tzw. małpek.

Senat zajmie się też nowelizacją prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ma na celu przyspieszenie procesu inwestycyjno-budowlanego poprzez m.in. usprawnienie procesu aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków na podstawie materiałów znajdujących się w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym - z urzędu (czyli bez konieczności składania wniosku), zmniejszenie zakresu informacji w ewidencji gruntów i budynków przez usunięcie z niej informacji mających swoje odzwierciedlenie w innych rejestrach państwowych oraz zmiany w procedurze uzyskiwania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.

Senatorowie zajmą się ponadto projektami uchwał: w 30. rocznicę odrodzenia samorządu terytorialnego i w 100. rocznicę urodzin Lecha Bądkowskiego.